Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.17 комментариев
Путин: Экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7
Экономика входящих в БРИКС стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по паритету покупательной способности обходит государства Группы семи (G7), заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.
«По паритету покупательной способности «пятерка» обходит Группу семи», – приводит его слова ТАСС.
Он уточнил, что прогноз на 2023 год – 31,5% против 30%. Путин добавил, что доля стран БРИКС, в которых проживает более трех миллиардов человек, достигла в мировом ВВП почти 26%.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин 22–24 августа в формате видеосвязи примет участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).