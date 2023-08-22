Путин: Экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7

New Yorker: Маск заявил о разговоре с Путиным в 2022 году

New Yorker пишет, что Маск осенью 2022 года якобы заявил Пентагону о разговоре с Путиным

Tекст: Антон Антонов

Репортер-расследователь Ронан Фэрроу пишет, что Пентагон поддерживал использование украинскими военными терминалов Starlink, а Маск «беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях». Кроме того, он призывал к переговорам с Путиным относительно Украины, так как президент России «хочет мира».

Как пишет Фэрроу, «к ужасу представителей Пентагона, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным», передает RT со ссылкой на New Yorker.

Один из источников издания утверждает, что Маск сказал: «У меня был замечательный разговор с Путиным». «И мы подумали: «О боже, это нехорошо», – рассказал высокопоставленный чиновник из Пентагона. По словам другого источника, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал свой вариант мирного плана, и добавил, что его консультации с Кремлем были регулярными, передает РБК.

Фэрроу пишет, что Маск видел в использовании Starlink вооруженными силами Украины яркую иллюстрацию того, как технология, разработанная для мирных целей, «используется для ведения войны».

Издание отмечает, что сам предприниматель позднее отрицал свои контакты с главой российского государства.

Напомним, слухи о переговорах Путина и Маска появляются в СМИ уже не в первый раз. О якобы состоявшемся разговоре заявлял Ян Бреммер – основатель компании Eurasia Group. Сам Маск опроверг заявления о переговорах с Путиным. Кремль также опроверг слухи о разговоре Путина с Маском.