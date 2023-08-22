Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эту радикализацию.0 комментариев
Американский полковник назвал украинскую армию «тающей»
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ тают в результате контрнаступления
Украинская армия тает в результате «контрнаступления», и НАТО не сможет соперничать с Россией, если вмешается в ситуацию, считает бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
Как сказал Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону, украинская армия, на которую США потратили столько денег, со временем растает, передает РИА «Новости».
По словам Макгрегора, бойцы ВСУ сдаются из-за большого числа раненых, а украинские командиры знают, что могут рассчитывать на достойное отношение со стороны российских сил.
Он подчеркнул, что в западных СМИ о таком не сообщают.
Как заявил Макгрегор, США продолжают свою линию, что заставит Россию продвигаться дальше на запад, при этом Москва не желает конфликта с НАТО, поэтому не выводит силы из резерва. Он добавил, что если США вмешаются на Западной Украине, последствия будут разрушительными, потому что «мы не готовы сражаться с русскими».
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.