Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.0 комментариев
В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Иностранные наемники массово сбегают с Украины
Из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово сбежали с Украины, остались только поляки, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.
Американский военный считает, что сбегут не только иностранные наемники, из которых остались только поляки, но и украинские военные.
По мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и их поражением, передает РИА «Новости».
Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя, любой военный может потерять моральный дух.
Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.