Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.22 комментария
Трутнев заявил о важности возрождения в России военной подготовки
Полпред президента Трутнев заявил о важности возрождения в России военной подготовки
Возрождение всеобщей военной подготовки в России вместе с укреплением отечественных патриотических и духовных традиций является необходимым для победы сегодня и для будущего страны, заявил замглавы правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Такое мнение Трутнев выразил на совещании по вопросам безопасности Дальнего Востока России, которое проводит секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Магадане, передает ТАСС.
По словам Трутнева, страны НАТО пытаются сломить экономику и культуру России, и уровень воспитательной, патриотической работы в этот период определяет будущее страны. При этом Трутнев выразил мнение, что в этой работе за последние 30 лет накоплено много проблем и ошибок, кроме того, параллельно происходила деградация системы военной подготовки.
На этом фоне Трутнев рассказал о создании на Дальнем Востоке по поручению президента Владимира Путина центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. «Таких центров сегодня в России 12. Два из них расположены на Дальнем Востоке – в Республике Бурятия и Хабаровском крае», – рассказал Трутнев.
По его словам, центры начали работать в мае и уже подготовили более 8 тыс. курсантов. Всего до конца года будет обучено 11,4 тыс. человек. Он добавил, что в 2024 году планируется удвоить количество таких центров в России.