В Роскосмосе решили ускорить работы по миссиям «Луна-26» и «Луна-27»

Глава Роскосмоса Борисов: Работы по миссиям «Луна-26» и «Луна-27» будут форсироваться

Tекст: Вера Басилая

По его словам, форсируя миссии «Луна-26»и «Луна-27», Россия обязательно получит те недополученные результаты, которые, к сожалению, не получили при реализации «Луны-25», передает ТАСС.

Борисов отметил, что с начала серьезной разработки лунной программы Советским Союзом до первой удачной мягкой посадки «Луны-9» было больше десяти аварий, неудачных миссий, которые давали практический опыт разработчикам.

Он также заявил, что при использовании новых технологий и современных методов моделирования можно снизить уровень аварий, но «бесценный опыт, накопленный в 1960–1970-е годы, практически был потерян», поскольку прервалась смена поколений. Однако одним из достижений незавершившейся миссии «Луны-25» стало формирование нового коллектива, которое учтет все ошибки.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что нештатная ситуация с двигателем при корректировке орбиты станции «Луна-25» стала основной причиной аварии.

Напомним, 20 августа станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Депутат Госдумы Антон Горелкин порекомендовал Роскосмосу провести анализ всех обстоятельств происшествия со станцией «Луна-25» и учесть их в работе над «Луной-26».