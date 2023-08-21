Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.17 комментариев
В Роскосмосе назвали причину крушения «Луны-25»
Гендиректор Роскосмоса Борисов: Двигатель «Луны-25» проработал дольше необходимого времени
Нештатная ситуация с двигателем при корректировке орбиты станции «Луна-25» стала основной причиной аварии, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Как указал Борисов в интервью телеканалу «Россия-24», в 14:10 мск 19 августа включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. По его словам, отключение двигателя произошло нештатно, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд, это и стало причиной аварии, передает ТАСС.
Глава Роскосмоса добавил, что перед загрузкой на борт аппарата полетное задание по коррекции орбиты неоднократно моделировалось на наземном стенде.
Он также уточнил, что эксперимент полностью проводился в зоне устойчивой радиосвязи, поэтому госкорпорация была осведомлена о положении спутника, однако в 14:57 мск связь с аппаратом прекратилась, а попытки восстановить ее были неудачными. По его мнению, баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и врезался в поверхность Луны.
Напомним, 20 августа станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Депутат Госдумы Антон Горелкин порекомендовал Роскосмосу провести анализ всех обстоятельств происшествия со станцией «Луна-25» и учесть их в работе над «Луной-26».