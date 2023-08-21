Умер актер Алексей Шулин

Умер ведущий артист московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин

По его словам, накануне вечером после тяжелой болезни умер ведущий артист театра Алексей Шулин, передает ТАСС.

Прощание с актером состоится в среду, 23 августа.

Алексей Шулин родился 13 декабря 1967 года. В 1991-м окончил Горьковское театральное училище, курс Ривы Левите. С 1991 по 2007 год работал в Мурманском областном театре драмы.

С 2007 года – актер московского театра «Эрмитаж», где играл в спектаклях «Лир король», «Дон Кихот», «Зойкина квартира», «Изверг», «Моя старшая сестра», «Судьба барабанщика», «Кураж» и других. Также снимался в кино.