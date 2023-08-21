Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.5 комментариев
Умер актер Алексей Шулин
Умер ведущий артист московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин
Заслуженный артист России, ведущий актер Московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин умер на 56-м году жизни, сообщил художественный руководитель театра Михаил Левитин.
По его словам, накануне вечером после тяжелой болезни умер ведущий артист театра Алексей Шулин, передает ТАСС.
Прощание с актером состоится в среду, 23 августа.
Алексей Шулин родился 13 декабря 1967 года. В 1991-м окончил Горьковское театральное училище, курс Ривы Левите. С 1991 по 2007 год работал в Мурманском областном театре драмы.
С 2007 года – актер московского театра «Эрмитаж», где играл в спектаклях «Лир король», «Дон Кихот», «Зойкина квартира», «Изверг», «Моя старшая сестра», «Судьба барабанщика», «Кураж» и других. Также снимался в кино.