Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.85 комментариев
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль на открытии торгов Московской биржи вырос к доллару и к евро
В начале торгов понедельника рубль укрепляется к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» опустился до 93,73 рубля (минус 3 копейки), евро – до 101,78 рубля (минус 13 копеек), юаня – до 12,78 рубля (минус 5 копеек). При этом на старте торгов доллар рос до 94,18 рубля, передает РИА «Новости».