Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.82 комментария
«Прогресс МС-22» затопили в Тихом океане
Несгоревшие элементы «Прогресса МС-22» затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане, сообщил Роскосмос.
В Роскосмосе сообщили, что корабль расстыковался с МКС в 02.50 мск, а через несколько часов «вошел в атмосферу и разрушился», при этом «несгоревшие элементы» упали в несудоходном районе южной части океана, передает ТАСС.
Напомним, «Прогресс МС-22» с оборудованием и питанием пристыковался к МКС в феврале. В апреле при помощи его двигателей скорректировали орбиту МКС для формирования баллистических условий перед запуском корабля «Прогресс МС-23». «Прогресс МС-23» пристыковался к МКС 24 мая. На 23 августа запланирован старт ракеты с грузовым кораблем «Прогресс МС-24».