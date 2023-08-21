«Прогресс МС-22» затопили в Тихом океане

Несгоревшие элементы «Прогресса МС-22» затопили в Тихом океане

Tекст: Антон Антонов

В Роскосмосе сообщили, что корабль расстыковался с МКС в 02.50 мск, а через несколько часов «вошел в атмосферу и разрушился», при этом «несгоревшие элементы» упали в несудоходном районе южной части океана, передает ТАСС.

Напомним, «Прогресс МС-22» с оборудованием и питанием пристыковался к МКС в феврале. В апреле при помощи его двигателей скорректировали орбиту МКС для формирования баллистических условий перед запуском корабля «Прогресс МС-23». «Прогресс МС-23» пристыковался к МКС 24 мая. На 23 августа запланирован старт ракеты с грузовым кораблем «Прогресс МС-24».