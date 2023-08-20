Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.20 комментариев
Корабль «Прогресс МС-24» вывезли на стартовый стол Байконура
Роскосмос: Ракета «Союз» с кораблем «Прогресс МС-24» вывезена на стартовый стол Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-24» установлена на стартовый стол космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.
По сообщению госкорпорации, ракета «Союз» с «Прогрессом» приведена в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки, специалисты Роскосмоса готовят ее к пуску, передает ТАСС.
На ракету нанесены изображения, посвященные100-летию конструктора межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов Владимира Уткина и 300-летию Екатеринбурга.
Старт ракеты намечен на 23 августа.