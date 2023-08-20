  • Стало известно, почему «Луна-25» не показала «следы» американцев на Луне
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    Зачем Боррель решил оскорбить Россию
    Блогеры отреагировали на слова Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом»
    Медведев рассказал второй анекдот о двух финнах
    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском
    В МИД ответили на оскорбительные слова Борреля о России
    Роскосмос сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25»
    Экс-разведчик ВС США заявил об успехе ВС России в тылу украинских войск
    ВС России поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове
    Российские войска взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Вместо слёз на могиле СССР лучше принять свою историю

    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    20 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    20 комментариев
    20 августа 2023, 08:09

    Корабль «Прогресс МС-24» вывезли на стартовый стол Байконура

    Роскосмос: Ракета «Союз» с кораблем «Прогресс МС-24» вывезена на стартовый стол Байконура

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-24» установлена на стартовый стол космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

    По сообщению госкорпорации, ракета «Союз» с «Прогрессом» приведена в вертикальное положение на стартовом комплексе 31-й площадки, специалисты Роскосмоса готовят ее к пуску, передает ТАСС.

    На ракету нанесены изображения, посвященные100-летию конструктора межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов Владимира Уткина и 300-летию Екатеринбурга.

    Старт ракеты намечен на 23 августа.

    19 августа 2023, 12:23
    Медведев рассказал второй анекдот о двух финнах

    Зампред Собвеза Медведев поделился вторым анекдотом о двух финнах

    Медведев рассказал второй анекдот о двух финнах

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в саркастичной манере напомнил об истории Финляндии, опубликовав новый анекдот.

    В своем аккаунте соцсети X («икс», ранее Twitter, запрещен в России) он опубликовал диалог двух финнов, передает ТАСС.

    – Пекка, почему мы действительно боимся русских?

    – Они же захватчики и варвары.

    – Интересно, кто создал независимую Финляндию?

    – Был такой русский, Матти, которого звали Ленин.

    Пост Медведев сопроводил иллюстрацией, написав его на финском языке.

    Ранее зампред Совбеза рассказал анекдот о вступлении в НАТО и угрозах от русских с теми же героями.

    Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. В России обещали принять ответные меры в связи с этим.

    Коментарии (42)
    19 августа 2023, 13:55
    Блогеры отреагировали на слова Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом»

    Блогеры раскритиковали слова главы дипломатии ЕС Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом»

    Блогеры отреагировали на слова Борреля, назвавшего Россию «экономическим карликом»
    @ Felix Zahn/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские общественные деятели и журналисты прокомментировали слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Бореля о том, что Россия, в отличие от Китая, является «экономическим карликом».

    Так, российский журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале описал подобное высказывание емким «удивительный кретин».

    «Мало кто сделал столько для укрепления в нашем народе стойкого презрения к европейском политикам, как этот испанский неоколониалист», – подчеркнул телеведущий.

    Журналист Юрий Васильев в канале «Русский сыч» отметил, что «человек-жозеп» отыгрывает анекдот про Вовочку, саркастически заверив, что «все совпадения случайны».

    «Идет урок. Учительница просит детей перечислить слова на букву «Х». Вовочка первый тянет руку. Учительница опасается, что он скажет что-нибудь неприличное. И спрашивает других детей. Те: хвост, холм... Спасибо, дети. А теперь слова на букву «П». Вовочка первый тянет руку. Учительница опять опасается. Дети: прачка, пони... А теперь слова на букву «К». Вовочка как всегда первый. Учительница, не найдя никаких плохих слов на «К», спрашивает Вовочку. Карлик – говорит Вовочка – Но с вот таким ... (мужским половым органом, – прим. ВЗГЛЯД)», – пишет публицист.

    Авторы Telegram-канала «Бати читают новости» в свою очередь задались вопросом, почему Боррель не догадался унизить Россию прямо из окопа на Запорожском фронте.

    Напомним, в субботу глава европейской дипломатии назвал Россию «экономическим карликом», напоминающим заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба.

    Еще более ранее высказывание Борреля было о том, что «Европа – это цветущий сад, а все остальное – джунгли, с которыми нужно, в общем, соответственно обращаться». Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, перспектив у такой политики нет.

    Коментарии (46)
    19 августа 2023, 18:37
    Роскосмос сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25»

    Роскосмос: Во время перехода «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация

    Роскосмос сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25»
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После выдачи импульса автоматической станции «Луна-25» для перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, специалисты изучают, что произошло, сообщили в Роскосмосе.

    В Госкорпорации заявили, что после выдачи импульса АМС «Луна-25» корабль не смог выполнить маневр с заданными параметрами, произошла нештатная ситуация. Сейчас специалисты группы управления анализируют ситуацию, передает ТАСС.

    Ранее «Луна-25» зафиксировала удар микрометеорита о поверхность спутника Земли.

    Напомним, аппарат вышел на орбиту спутника Земли 16 августа, для этого два раза включались его двигатели.

    Коментарии (68)
    19 августа 2023, 14:22
    В МИД ответили на оскорбительные слова Борреля о России

    Спикер МИД Захарова заявила, что слова Борреля продиктованы завистью и беспомощностью, а сам ЕС похож на банкрота

    В МИД ответили на оскорбительные слова Борреля о России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель называет Россию «бензоколонкой с атомной бомбой» и «экономическим карликом», тут нечем гордиться, все идет от беспомощности и зависти, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, людям, которые не могут определить, мужчины они или женщины, стоит «помалкивать до окончательной самоидентификации», передает РИА «Новости».

    Также дипломат подметила, что Евросоюз стал походить на разорившегося из-за нехватки качественного топлива банкрота.

    «Наше топливо при нас, мы им еще и торгуем, а ЕС-бизнес перетек за океан», – напомнила она.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что только у одной страны ЕС есть атомное оружие, а все остальные так и не смогли его произвести.

    «Нечем гордиться, вот и исходят злостью. Так что все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности», – резюмировал представитель МИД.

    Напомним, в субботу глава европейской дипломатии назвал Россию «экономическим карликом», напоминающим заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба.

    Российские общественные деятели и журналисты раскритиковали его слова, назвав «удивительным кретином», и предложив «унизить Россию прямо из окопа на Запорожском фронте».

    Коментарии (48)
    19 августа 2023, 16:40
    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском

    Asia Times: Киев начал терять контроль над Купянском

    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала терять контроль над ключевым железнодорожным узлом Купянском, который необходим для доставки боеприпасов ВСУ, сообщил журналист Стивен Брайен статье для издания Asia Times.

    Журналист считает, что российские войска продвигаются вперед на харьковском направлении и скоро могут освободить Купянск, который необходим ВСУ для поставок вооружения и боеприпасов, передает Ura.ru.

    Брайен также указал, что украинские войска не смогли прорваться на передовой, понесли огромные потери и используют резервные войска, что, по мнению журналиста, является уже отчаянным шагом. Он считает, что Украина может лишиться эффективных бойцов, и план военных действий ВСУ будет разрушен.

    Ранее сообщалось, что Россия начала наступление в Харьковской области.

    Коментарии (17)
    19 августа 2023, 17:32
    ВС России взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области

    Глава ВГА Ганчев: ВС России взяли под контроль за неделю еще пять поселков в Харьковской области

    ВС России взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Территория Харьковской области, подконтрольная российским силам, выросла до 33 населенных пунктов, ВС России взяли еще пять поселков, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    В эфире «Соловьев. Live» он заявил, что российские войска приближаются к пригородам Купянска, есть столкновения в поселке Петропавловка, линия фронта сдвигается к Харькову. По его словам, во всех освобожденных поселках, а их в области сейчас уже 33, серая зона, люди там живут в тяжелых условиях, передает ТАСС.

    Ганчев также добавил, что ВС России ждут жители еще не освобожденных поселков, которые продолжают обстреливать ВСУ на фоне своих неудач на фронте. При этом огонь ведется по поселкам за линией боестолкновения, которые раньше не обстреливались.

    Ранее российские войска отразили четыре атаки на Купянском направлении.

    Коментарии (31)
    19 августа 2023, 15:56
    Российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове
    Российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове

    Tекст: Александра Юдина

    Удар ВС России пришелся на место сбора военных экспертов ВСУ по боевым дронам в Чернигове, замаскированное под фестиваль «Свирепых птичек», сообщил знакомый с ситуацией источник.

    Собеседник показал фотографию приглашения на мероприятие, из которого видно, что оно специально маскировалось под «фестиваль дронов», РИА «Новости».

    Организаторы призывали не надевать военную форму. Также в приглашении написано, что мероприятие является закрытым, содержит чувствительную для обороноспособности страны (представлены разработки) информацию, а также то, что большинство участников – действующие военные.

    Кроме того, снимать или фотографировать участников можно только с их предварительного устного согласия.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове – поражено место сбора личного состава ВСУ командного звена. Мероприятие проводилось с соблюдением мер конспирации. Удар пришелся на объект, используемый украинскими военнослужащими.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно обязательно освободить Одессу и Чернигов, однако пока неправильно обозначать сроки.

    Коментарии (35)
    19 августа 2023, 16:07
    МВД Украины рассказало подробности взрыва под Киевом
    МВД Украины рассказало подробности взрыва под Киевом

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Киевской области загорелся склад экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД, несколько сотрудников пострадали, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

    Уточняется информация о причинах пожара, который возник в помещении. Пострадали работники экспертной службы, передает РИА «Новости».   

    Сейчас пожар локализован. Клименко добавил, что, по предварительным данным, на месте проводилась экспертиза взрывоопасных предметов, тогда и произошел взрыв.

    Напомним, ранее сообщалось о взрыве под Киевом.

    Коментарии (6)
    19 августа 2023, 17:02
    Экс-разведчик ВС США заявил об успехе ВС России в тылу украинских войск

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия успешно наносит удары по ВСУ в тылу

    Экс-разведчик ВС США заявил об успехе ВС России в тылу украинских войск
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины, ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире U.S. Tour of Duty отметил, что Россия наносит существенный ущерб ВСУ, моральный дух украинских военных упал, войска несут большие потери, в том числе только что поставленной натовской техники, передает радио Sputnik.

    По мнению экс-разведчика, ВС России успешно выводят из строя украинские системы ПВО, а также доминирует в воздухе. Кроме того, боевые вертолеты «Аллигатор» Ка-52 уничтожают украинскую бронетехнику в зоне СВО.

    Ранее российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове.

    До этого российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра.

    Коментарии (2)
    19 августа 2023, 10:40
    Боррель назвал Россию «экономическим карликом»

    Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Россия является «экономическим карликом»

    Боррель назвал Россию «экономическим карликом»
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия является «экономическим карликом», напоминающим заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба, заявил испанской газете Pais глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    По его словам, настоящим геополитическим игроком на мировой арене является Китай, в то время как Россия – только «экономический карлик», передает РИА «Новости».

    Также Боррель сравнил Россию с заправочной станцией, у владельца которой есть атомная бомба.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что «Европа – это цветущий сад, а все остальное – джунгли, с которыми нужно, в общем, соответственно обращаться».

    Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, перспектив у такой политики нет.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что физически и духовно здоровому человеку «неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу» из-за расплодившихся там извращений.

    Коментарии (93)
    19 августа 2023, 23:46
    На Западе сообщили о решении генералов ВСУ «поставить на стол все фишки»

    BI: Украинские генералы решили поставить на стол все фишки

    На Западе сообщили о решении генералов ВСУ «поставить на стол все фишки»
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки», пишут западные СМИ.

    В статье Business Insider говорится, что украинские генералы «выставляют все, что они намерены использовать». Так, киевский режим рассчитывает на 82-ю десантно-штурмовую и 46-ю аэромобильную бригады ВСУ. На первую из них приходится половина поставленных Западом боевых машин пехоты, отмечается в публикации.

    Эксперты, мнение которых приводит издание, считают, что украинское контрнаступление будет оставаться «обоснованным» еще на протяжении двух месяцев. При этом они добавляют, что все будет зависеть от напряженности сражений и погодных условий, передает РИА «Новости».

    Ранее Forbes сообщал, что киевский режим направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что из-за нехватки резервов украинские генералы начинают бороться за подкрепления.

    Коментарии (6)
    19 августа 2023, 19:25
    Бывший американский разведчик возмутился оскорблениями в адрес России

    Экс-разведчик США Риттер раскритиковал актера Такэя за оскорбления в адрес России

    Бывший американский разведчик возмутился оскорблениями в адрес России
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал актера Джорджа Такэя, сыгравшего Сулу в сериале «Звездный путь», после его сообщения в соцсети о финансовой помощи Украине.

    Такэй в посте в Twitter (заблокирован в России) написал, что Кремль «промыл мозги» отказавшимся переводить деньги ВСУ, передает РИА «Новости».

    Риттер ответил на оскорбления актера, и дал совет не забывать, что Джордж Такэй всего лишь сыграл лейтенанта Сулу в сериале «Звездный путь», а не эксперт по национальной безопасности. Он также призвал прислушиваться к голосу разума.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой».

    Коментарии (6)
    19 августа 2023, 11:40
    Стало известно о сильном взрыве на окраине Киева

    «Страна»: Сильный взрыв произошел на окраине Киева

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сильный взрыв прогремел в пригороде украинской столицы, сообщает издание «Страна».

    В Telegram-канале издания размещено несколько фото, на которых виден черный столб дыма, передает ТАСС.

    В Киевской области и еще четырех регионах на севере и в центре Украины объявили воздушную тревогу. От властей пока не поступало официальных комментариев.

    Также взрыв прозвучал в Черниговской области, сообщило издание «Общественное». В этом регионе тоже объявили воздушную тревогу.

    Ранее сирены звучали в трех городах Украины.

    Коментарии (9)
    19 августа 2023, 12:40
    Российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра

    Российские силы разгромили попытавшийся закрепиться на левом берегу Днепра отряд ВСУ из 150 человек

    Российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских военнослужащих численностью около 150 человек, которые предприняли попытку закрепиться на левом берегу реки Днепр, сообщают в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на передовых позициях у пункта Казачьи Лагери российские силы разгромили отряд противника численностью около 150 человек.

    Уточняется, что бойцы «Днепра» позволили передовым группам противника, которые в основном состоят из наемников, выйти на берег, после чего навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.

    «Артиллеристы осуществили комбинированное объемное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями… в качестве трофеев собраны десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение», – заключили в Минобороны.

    Ранее район Казачьих Лагерей на левобережье Днепра ВС России полностью зачистили от украинских солдат. После чего ВСУ продолжили обстрелы жилых кварталов села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра.

    Коментарии (10)
    19 августа 2023, 13:11
    Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области

    В Минобороны России сообщили об атаке беспилотника ВСУ на военный аэродром в Новгородской области

    Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В субботу около 10.00 Вооруженные силы Украины совершил террористическую атаку на военный аэродром в Новгородской области, применив БПЛА коптерного типа.

    В Министерстве обороны России сообщили, что БПЛА удалось обнаружить расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. Беспилотник поражали из стрелкового оружия, передает Telegram-канал ведомства.

    В результате атаки начался пожар на стоянке самолетов, однако огонь оперативно погасили пожарными расчетами.

    Отмечается, что повреждение получил один самолет, пострадавших нет.

    Коментарии (23)
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