Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.80 комментариев
ЭКОВАС посчитало дальнейшие переговоры с Нигером невозможными
ЭКОВАС посчитало дверь для переговоров с мятежниками в Нигере закрытой
Позиция Национального совета спасения родины во главе с генералом Абдурахманом Тчиани закрывает дверь для переговоров ЭКОВАС с Нигером, заявили в Экономическом сообществе стран Западной Африки.
Накануне Тчиани назвал санкции ЭКОВАС «незаконными» и «бесчеловечными». По его словам, какое-либо вмешательство в дела Нигера со стороны стран ЭКОВАС должно рассматриваться как попытка оккупации, на которую Нигер ответит, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.
Напомним, Al Arabiya сообщал о провале переговоров ЭКОВАС с Нигером. Как заявлял президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара, в ЭКОВАС считают, что военную операцию в Нигере следует начать «как можно скорее».