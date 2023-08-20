ЭКОВАС посчитало дальнейшие переговоры с Нигером невозможными

ЭКОВАС посчитало дверь для переговоров с мятежниками в Нигере закрытой

Tекст: Антон Антонов

Накануне Тчиани назвал санкции ЭКОВАС «незаконными» и «бесчеловечными». По его словам, какое-либо вмешательство в дела Нигера со стороны стран ЭКОВАС должно рассматриваться как попытка оккупации, на которую Нигер ответит, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

Напомним, Al Arabiya сообщал о провале переговоров ЭКОВАС с Нигером. Как заявлял президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара, в ЭКОВАС считают, что военную операцию в Нигере следует начать «как можно скорее».