Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.67 комментариев
Премьер Нидерландов не смог назвать количество F-16 для Украины
Reuters: Премьер Нидерландов Рютте не смог назвать количество поставляемых Украине F-16
Нидерланды еще не решили сколько истребителей F-16 передадут Украине, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.
Как пишет Reuters со ссылкой на Рютте, Нидерланды пока не могут уточнить, сколько из 42 истребителей F-16 они поставят Украине, передает РИА «Новости».
Отмечается, что сейчас у Нидерландов имеется 24 истребителя F-16, они должны быть сняты с вооружения к середине следующего года, а еще 18 самолетов выставлены на продажу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42 истребителей F-16.