Премьер Нидерландов не смог назвать количество F-16 для Украины

Reuters: Премьер Нидерландов Рютте не смог назвать количество поставляемых Украине F-16

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Reuters со ссылкой на Рютте, Нидерланды пока не могут уточнить, сколько из 42 истребителей F-16 они поставят Украине, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сейчас у Нидерландов имеется 24 истребителя F-16, они должны быть сняты с вооружения к середине следующего года, а еще 18 самолетов выставлены на продажу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42 истребителей F-16.