Ветеран «Альфы»: У России есть идеологические козыри для вербовки агентов в Британии

Ветеран «Альфы» Алексей Филатов рассказал, как России вербовать агентов в Британии

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Безусловно, мы должны также призывать британских подданных к сотрудничеству с российской разведкой. Успех этого дела будет зависеть от масштабов пиара предложения Москвы. Важно, чтобы мы смогли донести до потенциальных кандидатов, что ни не будут в чем-либо нуждаться, а передача данных технически проработана и безопасна как для информаторов, так и для нашей разведки», – пояснил президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов.

«Кроме финансового базиса, у такого сотрудничества могут быть и другие основания. Например, в Британии и в других странах Европы достаточно большое количество людей консервативного толка, которые одобряют то, что Россия стоит в авангарде защиты традиционных ценностей. Они разделяют наши цивилизационные приоритеты. Они – тоже наши потенциальные агенты. В этот кейс нужно «заворачивать» и религиозную составляющую», – добавил аналитик.

«Сейчас с развитием Интернета вербовать куда легче, чем в прошлом веке, когда сотрудникам спецслужб надо было очно убеждаться в склонности потенциального агента к участию в оперативных мероприятиях разведки. Ни в коем случае нельзя недооценивать такую работу. На мой взгляд, даже носители совершенно секретной информации не всегда соблюдают меры предосторожности, где-то проговариваются, что-то упускают. А завербовать людей из их ближайшего окружения вполне возможно», – указал он.

«Минус такого подхода в том, что сотрудничество будут предлагать в том числе и люди с неуравновешенной психикой со всеми вытекающими отсюда сложностями. Они же могут быть и двойными агентами. И их можно использовать для вброса нужной нам дезинформации в британское разведывательное и политическое сообщества», – подчеркнул собеседник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге допустила зеркальный ответ Москвы на призыв главы британской разведки MI6 Ричарда Мура дезертировать и работать с британскими разведчиками, чтобы «положить конец кровопролитию» на Украине.

«Мысль интересная. Пожалуй, такие же призывы стоит обратить к британским подданным и гражданам других стран натовской «оси зла», предложив им, как было сказано Муром, сотрудничать с российской разведкой», – приводит ТАСС слова Захаровой.

«Мне кажется, это отличная мысль предложить подданным Великобритании, многие из которых находятся в крайне стесненных обстоятельствах, поработать с российской разведкой. Почему бы нет, что такого? Ведь с точки зрения Лондона это норма. Не вижу, почему мы должны себе отказывать, так что ждите», – пообещала она. Дипломат также обратила внимание на то, что «антироссийский курс Лондона давно очевиден».