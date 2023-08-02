Мишустин встретился с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам

«Вы показали блестящие результаты по ключевым научным дисциплинам – математике, биологии, физике и химии. Четыре успешных выступления подряд на сложнейших соревнованиях, где участвовали представители более 100 стран», – приводятся слова премьера на сайте правительства.

Он также отметил заслуги тренеров и поблагодарил всех, кто работает с детьми и молодежью, напомнив о том, что 2023 год по указу президента объявлен Годом педагога и наставника. Мишустин также передал поздравления родителям ребят.

Глава правительства подчеркнул, что, несмотря на сложности и ограничения, с которыми школьники столкнулись из-за дискриминационных действий на фоне сложившейся геополитической обстановки, ребята смогли проявить знания, смекалку и творческий подход. «Страна вами гордится! И я вам от всей души хочу сказать спасибо», – сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что эти победы имеют очень большое значение для России, они укрепляют ее авторитет как в образовании, так и в науке.