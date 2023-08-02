Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 12 атак ВСУ

На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены 12 атак противника около Берестового, Спорного, Северного, Старомихайловки, Марьинки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Часовым Яром, Белой Горой, Красногоровкой, Курдюмовкой и Дзержинским ДНР.

В районе Славянска уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман». Потери противника составили до 295 военнослужащих, два танка, три бронемашины, четыре пикапа, американская артсистема М777, самоходная артустановка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-20 и одна Д-30, отчитались в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении умелыми действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника под Урожайным ДНР.

Потери ВСУ на этм направлении составили более 210 военнослужащих, три бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, а также колесная самоходная гаубица «Богдана», перечислили в Минобороны.

На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации отражены четыре атаки поблизости от Работино и Пятихаток Запорожской области.

Возле Малой Токмачки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины. Ликвидированы не менее 220 военнослужащих, танк, две машины пехоты, подытожили в оборонном ведомстве.