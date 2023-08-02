Назван объем поступающей за сутки в канал Северский Донец воды

«Обе ветви трубопровода, по 200 км каждая, уже в действии. Проверяем работу всех узлов для бесперебойной подачи воды и выхода на проектную мощность – 288 тыс. кубометров. Сейчас из Дона уже поступает до 270 тыс. «кубов» в сутки», – поделился военный строитель Владимир Потапов.

Также военные строители ведут тщательную проверку элементов насосных станций и накопительных резервуаров на всем протяжении водовода.

Напомним, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новая водная артерия соединила Ростовскую область и Донецк. Над ее созданием трудились 5,3 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники.