На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.33 комментария
ВСУ потеряли семь опорных пунктов и свыше 100 военных в ЛНР
Российские войска захватили семь опорных пунктов и уничтожили свыше 100 бойцов ВСУ в ЛНР
В районах Кармазиновки и Червонопоповки захвачено семь опорных пунктов вооруженных сил Украины, уничтожено более 100 военных ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.
Кроме того, ВСУ потеряли боевую бронированную машину и три пикапа. На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества отражено и сорвано пять попыток атак ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы войсками «Центра» были поражены украинские Д-30, «Мста-Б» и два миномета. Также сбито пять украинских беспилотников и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев сообщил о ракетно-бомбовых авиаударах по ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Под ударами российских Су-34 оказались позиции ВСУ в районе Серебрянки и Белогоровки, Клещеевки, Предтечено и в Новгородском, передает РИА «Новости».
Российская артиллерия уничтожила 120-миллиметровые минометы ВСУ у Серебрянки и Невельской, самоходные гаубицы «Акация», Krab, М777, «Гвоздика» в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове и Красногоровке.
Напомним, накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВСУ продолжили попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.