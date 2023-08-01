На Донецком направлении за сутки отражено восемь атак

На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений во взаимодействии с авиацией Южной группировки отражены восемь атак возле Белогоровки, Берестового, Северного, Марьинки и Зайцево Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Северском, Предтечино, Сухой Балкой, Ласточкино и Георгиевкой ДНР.

Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 345 военнослужащих, танк, шесть машин пехоты, боевая машина РСЗО «Град», пять польских самоходных артустановок Krab, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская артсистема М777, отчитались в Минобороны.

Около Новгородского ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Пречистовкой, Макаровкой ДНР, Малой Токмачкой и Новоандреевкой Запорожской области.

Активными действиями подразделений группировки войск отражены две атаки у Старомайорского ДНР и Яблоневого Запорожской области.

За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили более 220 военнослужащих, два танка, шесть машин пехоты, в том числе американская Bradley, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная гаубица «Акация» и пушка «Гиацинт-Б», перечислили в Минобороны.

В районе Раздольного ДНР уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ, отчитались в Минобороны.