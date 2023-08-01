На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.3 комментария
На Донецком направлении за сутки отражено восемь атак
В последние сутки ВСУ продолжали попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений во взаимодействии с авиацией Южной группировки отражены восемь атак возле Белогоровки, Берестового, Северного, Марьинки и Зайцево Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Северском, Предтечино, Сухой Балкой, Ласточкино и Георгиевкой ДНР.
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 345 военнослужащих, танк, шесть машин пехоты, боевая машина РСЗО «Град», пять польских самоходных артустановок Krab, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская артсистема М777, отчитались в Минобороны.
Около Новгородского ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Пречистовкой, Макаровкой ДНР, Малой Токмачкой и Новоандреевкой Запорожской области.
Активными действиями подразделений группировки войск отражены две атаки у Старомайорского ДНР и Яблоневого Запорожской области.
За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили более 220 военнослужащих, два танка, шесть машин пехоты, в том числе американская Bradley, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная гаубица «Акация» и пушка «Гиацинт-Б», перечислили в Минобороны.
В районе Раздольного ДНР уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ, отчитались в Минобороны.