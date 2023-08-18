Памфилова на «Территории смыслов» обсудила с молодыми политиками президентские выборы

«В следующем году нас ждет важное политическое событие – выборы президента России. По своей значимости они выходят далеко за пределы России. Они важны для развития всего мира», – отмечает председатель ЦИК. Избирательной системе новой России исполняется 30 лет. Важный показатель деятельности комиссии – уровень доверия избирателей, как самого главного экзаменатора, добавила она.

По словам Памфиловой, в обществе до сих пор сильны стереотипы и клише об избирательной системе. Часть из них были вынесены на обсуждение. К примеру, миф о том, что голоса считают «послушные чиновники».

«В комиссии обязательно есть представители партий. Каждая комиссия – «народная комиссия» – уникальный орган, представляющий полный срез общества: социальный, профессиональный, национальный. Он формируется на основе предложений различных субъектов – от политических партий до собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы», – отметила Памфилова.

В отношении недоверия к результатам выборов эксперт отметила, что «не доверяет тот, кто про выборы ничего не знает». По данным социологических опросов, доверие к результатам выборов президента России на историческом максимуме – 88%, поддерживает многодневные голосования 74% избирателей, 86% граждан считают, что ЦИК хорошо справляется с поставленными задачами.

В этом году выведена на новый уровень система наблюдения и безопасности: три отдельных географических центра хранения данных, российские алгоритмы шифрования и блокчейн, круглосуточная служба техподдержки, анонимность и зашифрованность электронных бюллетеней.

Отвечая на вопросы участников, спикер отметила рост популярности дистанционного электронного голосования. Об этом говорят цифры: если в 2019 году охват потенциальных избирателей был 11 тыс. человек, то в 2023 году – более 20 миллионов.