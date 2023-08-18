Путина пригласили на российско-казахстанский форум в Астану

Посольство Казахстана заявило о возможном визите Путина в Астану осенью

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол Казахстана Даурен Абаев обсудили сотрудничество двух стран, а также региональные и международные проблемы, передает ТАСС.

По словам Абаева, стратегический характер сотрудничества характеризует диалог между лидерами двух стран как доверительный, честный и очень активный. Отмечается, что важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента России Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ.