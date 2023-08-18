Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.7 комментариев
Путина пригласили на российско-казахстанский форум в Астану
Посольство Казахстана заявило о возможном визите Путина в Астану осенью
В Казахстане ожидают, что президент России Владимир Путин осенью совершит визит в эту страну для участия в российско-казахстанском форуме, сообщило посольство Казахстана в Москве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол Казахстана Даурен Абаев обсудили сотрудничество двух стран, а также региональные и международные проблемы, передает ТАСС.
По словам Абаева, стратегический характер сотрудничества характеризует диалог между лидерами двух стран как доверительный, честный и очень активный. Отмечается, что важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента России Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ.