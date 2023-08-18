Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.3 комментария
Путин присвоил 14-му авиационному полку наименование «гвардейский»
Российский лидер Владимир Путин присвоил 14-му авиационному полку наименование «гвардейский»
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении 14-му истребительному авиационному полку почетного наименования «гвардейский».
На официальном сайте правовой информации указано, что 14-му истребительному авиационному полку присваивается почетное наименование «гвардейский» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин назвал признанием героизма присвоение 71-му полку гвардейского наименования.