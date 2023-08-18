Американский журналист: Только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине

Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить конфликт на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Хинкл в своем блоге на YouTube заявил, что происходящее в Киеве «никого не беспокоит». «Кто действительно думал об этом, так это Путин», – приводит его слова РИА «Новости».

На протяжении восьми лет российский лидер пытался сделать все возможное, чтобы урегулировать конфликт на Украине путем дипломатии, предотвратить гибель людей, напомнил журналист.

По его словам, президент России «был прав на 100%», однако все мирные инициативы российского руководства, включая Минские соглашения, отвергались Киевом.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин разгадал план киевского режима по захвату Донбасса и Крыма и потому произвел превентивный удар.