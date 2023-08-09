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Путин назвал признанием героизма присвоение 71-му полку гвардейского наименования
Путин поздравил 71-й мотострелковый полк с присвоением почетного наименования
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 71-го мотострелкового полка в связи с присвоением ему почетного наименования «гвардейский».
Президент выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут хранить верность присяге и служить Родине, обеспечивая защиту россиян и страны.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – следует из текста поздравительной телеграммы, размещенной на сайте Кремля.
Путин пожелал командованию и личному составу полка крепкого здоровья и успехов. Ранее глава государства подписал указ о присвоении полку почетного наименования.