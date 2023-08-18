Утверждено обвинительное заключение по делу «ангарского маньяка» о еще трех убийствах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по делу против 59-летнего Михаила Попкова, обвиняемому по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве двух и более лиц. По версии следствия, в период с 1997-го по 2003 год житель Ангарска совершил убийства трех женщин, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Иркутской области, была доказана причастность Попкова к совершению в 1997 году убийства 27-летней женщины в поселке Жилкино города Иркутска. В 1998 году на берегу Ангары он убил 25-летнюю женщину, а в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища – 31-летнюю женщину. В двух случаях маньяк жертв задушил, третьей нанес множественные ножевые ранения. После вручения копии обвинительного заключения Попкову головное дело будет направлено в Ленинский райсуд Иркутска.

В июне 2021 года «ангарский маньяк» дополнительно к двум пожизненным срокам получил еще десять лет за убийство.

До этого СК была доказана причастность Михаила Попкова к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин. Преступления мужчина совершал в период с 1992 по 2010 год на территории Иркутской области, за что дважды приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, Попков был задержан в 2012 году. Его нашли по следам автомашины, обнаруженной в местах, где находили жертв. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что у подозреваемого «гомицидомания» – непреодолимое влечение к убийствам. В 2015 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства и причинение тяжких телесных повреждений двум женщинам. После приговора он признался еще в 60 преступлениях.

В июле 2020 года Попкова этапировали в Иркутскую область в связи с новыми эпизодами преступлений.