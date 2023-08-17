Путин обсудил с президентом Ирана взаимодействие в международных делах

Путин поздравил Северную и Южную Кореи с Днем освобождения

Путин поздравил лидеров Северной и Южной Кореи с годовщиной освобождения от японского владычества

Tекст: Ольга Никитина

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Сеуле, Путин в соответствии со сложившейся традицией направил поздравление президенту Республики Корея Юн Сок Елю с Днем освобождения от японского господства. Также, как сообщили в диппредставительстве, поздравление направлено на уровне главы внешнеполитического ведомства.

В июне президент Республики Корея Юн Сок Ель направил поздравление с Днем России своему коллеге Владимиру Путину.

Кроме того, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает, что по случаю 78-й годовщины освобождения Корейского полуострова Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами.

«Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества», – приводит ЦТАК текст телеграммы российского президента. Путин подчеркнул, что «в ту суровую военную пору были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР».

Президент России выразил уверенность в том, что два государства и впредь будут наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях на благо народов стран и «в интересах упрочения стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом».

Ким Чен Ын в свою очередь подчеркнул, что «бойцы Красной армии, победившие угрожавший всему человечеству фашизм, отважно поднялись на священную войну против японского милитаризма, одержав очередную блестящую победу». «Горы и поля Кореи окрашены кровью, пролитой бойцами Красной армии, ожесточенно сражавшимися за освобождение Кореи вместе с Корейской народно-освободительной армией», – отметил северокорейский лидер.

Лидер КНДР добавил, что в ходе борьбы с общим врагом между армиями и народами двух стран «завязалось боевое братство», которое и сегодня демонстрирует свою «непобедимость и мощь в борьбе против свирепого произвола и господства империалистов». Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия и КНДР продолжат развитие стратегических отношений. «И на пути для достижения общих целей наши страны всегда будут одерживать победу, поддерживая друг друга», – добавил он.

15 августа отмечается годовщина освобождения Кореи, которая совпадает с капитуляцией Японии во Второй мировой войне. 15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.