  • Mysl Polska: Польша готовится к войне после поражения Украины
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    Mysl Polska: Польша готовится к войне после поражения Украины
    В связи с отменой рейсов Red Wings в Анталье застряли более 1,2 тыс. россиян
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    Глава СПЧ заявил о провокационном поведении и судимости избитого ветерана СВО в Забайкалье
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    0 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Украина пугает Израиль

    Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.

    4 комментария
    17 августа 2023, 10:14

    Глава СПЧ заявил о провокационном поведении и судимости избитого ветерана СВО в Забайкалье

    Глава СПЧ заявил о провокационном поведении и судимости избитого ветерана СВО в Забайкалье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Избитый ветеран СВО в Забайкалье, ранее судимый за совершение тяжкого уголовного преступления, неоднократно угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в обращении к краевому прокурору Александру Яновскому.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что обратился к прокурору Забайкальского края Александру Яновскому с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела об избиении участника СВО в селе Нерчинский завод в связи с новым поворотом.

    По его словам, граждане были обеспокоены тем, что избиение было связано с антивоенными взглядами нападавших, но выяснилось, что потерпевший был ранее судим, оскорблял и провоцировал местных жителей. Об этом сообщили журналисты Regnum.

    Кроме того, нападавшие, по имеющейся информации, не являются противниками СВО, активно участвуют в проведении патриотических акций.

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    16 августа 2023, 11:54
    Политолог: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну

    Политолог Лизан: Реализация «военных решений» США по защите украинских портов спровоцируют новую мировую войну

    Политолог: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Участие США в военной защите портов Украины повлечет за собой прямое противостояние американской армии с российской. Вашингтон, скорее всего, не станет так рисковать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно о поиске в США возможных «военных решений» для защиты украинских портов.

    «Украина в США стала частью внутриполитической борьбы. И за идеей о «военных решениях», скорее всего, стоят те, кто хочет втянуть Штаты в открытое противостояние с Россией и развязать новую мировую войну. Но не думаю, что Вашингтон ради украинского зерна станет в это ввязываться и перебрасывать туда военные корабли», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Да и Турция наверняка не согласится на планы США. Кроме того, не очень понятно, что американцы собрались защищать. Россия с определенной периодичностью наносит удары по портам Украины, в том числе по тем, которые расположены на Дунае. Учитывая, что они небольшие и расположены достаточно компактно, мы разрушили или повредили большую их часть», – рассуждает собеседник.

    «Очевидно, что ВС РФ оставили перед собой целью не столько уничтожение дунайских пристаней, сколько остановку судоходства на водной артерии. Эти действия покажут страховщикам, что там небезопасно. Тогда компании просто перестанут страховать корабли», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, мы нанесем серьезный ущерб украинскому судоходству и экономике, а также исключим ряд военных угроз для себя. При этом отмечу, что мы не бьем по коммерческим судам на Дунае, ведь зачастую они принадлежат не Украине, а третьим странам», – заключил Лизан.

    Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне изучают возможные «военные решения» для судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты. Источник The Wall Street Journal в администрации США отметил, что объем перевозок, который хочет обеспечить американская сторона, составляет около 4 млн тонн в месяц. При этом он не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно «военных решениях» идет речь.

    Сообщается, что переговоры на эту тему ведутся американской стороной с Украиной и Турцией, а также странами региона. Речь идет о заходе в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечении мест для их загрузки.

    Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикацию американского издания, заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.

    Ранее экономист Иван Лизан объяснил игру США и ЕС вокруг зерновой сделки. Россия неоднократно подчеркивала, что готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия.

    Напомним, российская армия регулярно наносит удары по украинским портам и инфраструктуре на Дунае. Так, ранним утром в среду прогремели взрывы в Измаиле и Рени. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Россия бьет по речным портам и как это связано с планами Зеленского продолжить экспорт зерна в Европу.

    Коментарии (22)
    17 августа 2023, 04:25
    Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу

    Министр энергетики Украины Галущенко сообщил об отсутствии у Киева намерений вести переговоры с Россией о транзите газа

    Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу
    @ Str/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев «точно не будет стороной переговоров» с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    По его словам, предстоящий год покажет, каковы «возможности Европы функционировать вообще без российского газа», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, несмотря на боевые действия и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Сейчас действует пятилетний контракт, заключенный в 2019 году. В июне Галущенко заявил, что Москва и Киев вряд ли смогут договориться о продлении контракта.


    Коментарии (45)
    17 августа 2023, 07:27
    ФСБ задержала командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области

    Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области

    ФСБ задержала командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Контрразведчики с Дальнего Востока, работающие в зоне специальной военной операции, задержали за шпионаж 54-летного гражданина Украины, который оказался командиром отряда украинской территориальной обороны, сообщило УФСБ России по Хабаровскому краю.

    По сообщению ФСБ, мужчина получил от СБУ задание по сбору информации военного характера и собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российских войск. Он «подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России «Шпионаж», следственное подразделение УФСБ России по Восточному военному округу открыло уголовное дело, передает РИА «Новости».

    Напомним, управление ФСБ по Херсонской области пресекло деятельность группы пособников ВСУ, передавших сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил России в зоне СВО.

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    16 августа 2023, 21:08
    Украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении

    Генерал Сырский признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении

    Украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что на Купянском направлении обстановка для ВСУ усложнилась, поэтому он лично командовал войсками на месте.

    Он рассказал, что большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на медийную площадку Military Media Center.

    Также Сырский высказал опасения, что возможно «блокирование, а впоследствии и захват Купянска» российскими силами.

    Ранее сообщалось, что ВСУ возводят фортификационные вооружения для обороны на окраинах Купянска в Харьковской области на фоне продвижения ВС России.

    Напомним, представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что на Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки улучшили положение по переднему краю.

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    17 августа 2023, 09:15
    Mysl Polska: Польша готовится к войне после поражения Украины

    Mysl Polska: Польша скупает западное оружие для подготовки к войне после провала Украины

    Mysl Polska: Польша готовится к войне после поражения Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Польша скупает большое количество наступательного оружия, что может говорить о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины, заявил обозреватель польского издания Mysl Polska Эугениуш Зинкевич.

    Журналист отметил, что власти Польши готовят смелый план и, судя по закупкам оружия, складывается впечатление, что готовятся к войне, передает Ura.ru.

    По словам Зинкевича, власти Польши напрасно надеются на западное оружие, которое находится в ужасном техническом состоянии, именно поэтому ВСУ терпят поражение.

    Ранее стало известно, что в ближайшее время Варшава намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Как отмечает министр обороны страны Мариуш Блащак, «уже через два года здесь будет сильнейшая армия в Европе».

    Между тем в Белоруссии действия Польши называют желанием «показать зубы».

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможности применения Польшей американских танков на Брест и Калининград.

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    17 августа 2023, 03:26
    Освобожденный из плена россиянин рассказал, как СБУ выбивает «признания»

    Чтобы заставить российских военнопленных озвучивать на камеру ложные «признания», сотрудники СБУ избивали их товарищей

    Tекст: Антон Антонов

    Мобилизованный из Красноярска Виктор Раидин, который был освобожден из украинского плена, рассказал, как сотрудники Службы безопасности Украины заставляли его участвовать в съемках видео, дискредитирующих российскую армию.

    Раидин попал в плен в апреле в селе Водяное в ДНР. В июне он был освобожден из плена в рамках обмена по формуле «94 на 95». Он рассказал, что сразу после пленения был передан СБУ, где его заставляли участвовать в записи видеороликов с фейковыми «признаниями», передает РИА «Новости».

    «Он (сотрудник СБУ) мне дал лист А4… говорит: «Читай». Я начинаю смотреть, и я ему говорю: «Я не вижу», – он мне пару раз дал (ударил), объяснил, еще раз камеру включил и говорит: «Смотри, ты сейчас читаешь, вот это». А там написана как раз дискредитация… армии», – рассказал Раидин.

    Он сообщил, что его несколько дней избивали. По его словам, информацию он воспринимал плохо и часть написанного СБУ пропускал. Сотрудник СБУ проверял запись. Если «ему не нравилось, он бил», сообщил Раидин. «Сначала пару раз может дать, а может посадить – и ты слышишь, как твоих товарищей (бьют), потому что ты видео коряво снял», – сказал он. Иногда текст заставляли заучивать.

    Также Раидина заставили на камеру снимать поздравления: «Мы там какую-то бабушку поздравляли с рождением внука. Я сижу и думаю: «Как может обрадоваться бабушка? Это какими надо людьми быть?». Если бы я сейчас сидел и меня какой-то пленный «укроп» поздравлял с рождением моего сына, я бы сказал: «Ты что, дурак что ли?». Я не знаю, зачем это было сделано, но было, мы читали какие-то стишки».

    Напомним, вернувшийся из плена украинских военных доброволец из ДНР Руслан рассказал о пытках с использованием напильника и ножовки со стороны СБУ. Глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк сообщил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.

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    16 августа 2023, 14:25
    На Купянском направлении за сутки отражено девять атак ВСУ
    На Купянском направлении за сутки отражено девять атак ВСУ

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки вели наступление в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    При поддержке авиации и огня артиллерии отражены девять атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Новоселовского, Стельмаховки Луганской народной республики, Ольшан и Синьковки Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 85 военнослужащих, две бронемашины, четыре пикапа, а также самоходные артустановки: американская М109 Paladin и польская Krab.

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    17 августа 2023, 07:13
    Голодные украинские солдаты ради возможности сдаться в плен переплыли Днепр

    Сдавшийся в плен украинский солдат рассказал, что принял такое решение из-за голода и недостатка боевой подготовки

    Голодные украинские солдаты ради возможности сдаться в плен переплыли Днепр
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский солдат рассказал, что из-за плохого отношения командиров, недостатка боевой подготовки и голода он и двое его товарищей ночью на лодке переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен.

    Он сообщил, что в «учебке» в Житомирской области провел всего пять дней. Затем его направили на правобережье Днепра, где он оказался под «постоянными артиллерийскими и минометными обстрелами», передает РИА «Новости».

    «Мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира – позывной Клещ. Я его видел только в первый день. Он все время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал», – сказал военный.

    Он сообщил, что «на третьи сутки начали голодать» – еду не подвозили, так как не было топлива для доставки. Паек предлагалось «покупать за свои деньги», но денег у солдат не было. В результате военный «принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен».

    Где-то примерно через неделю он «заметил лодку» и ночью «с двумя своими товарищами, которые тоже были в целом согласны» с ним, «переплыли на левый берег». «Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли. С собой у нас было три автомата и гранатомет. Было очень страшно, так как наши могли начать стрелять по нам в любой момент», – рассказал он.

    Украинских военных задержали 8 августа. У них были три автомата АК-74, 360 патронов к ним калибра 5,45 миллиметра, ручной противотанковый гранатомет и три выстрела к нему.

    Напомним, попавший в плен украинский разведчик, командир отделения Василий Палий признал, что контрнаступление вооруженных сил Украины фактически провалилось, украинская сторона понесла большие потери.

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    17 августа 2023, 09:36
    В США назвали причину отказа Вашингтона посылать новую технику на Украину

    Военный эксперт США: Пентагон не посылает Украине новую технику из-за страха раскрытия секретов

    Tекст: Вера Басилая

    США не поставляют Украине новейшую военную технику, так как опасаются, что ее секреты может раскрыть не только Россия, но и Китай, заявил американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, на Украину прибудут старые модели танков Abrams M1A1. Хо считает, что США не передают новую технику из-за опасений, что они будут захвачены Россией, которая может передать полученную секретную информацию Китаю, передает RT.

    Ранее США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams.

    Сообщалось также, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты.

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    16 августа 2023, 14:49
    Медведев призвал ознакомиться с захваченной в ходе СВО западной техникой

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе форума «Армия-2023» посетил выставку трофейной западной техники, захваченной во время спецоперации и призвал тщательно изучить экспозицию.

    По его словам, российским специалистам не мешает посмотреть на то, как выглядит западная техника, ее вообще не стоит недооценивать, среди нее попадаются как хорошие образцы, так и неудачные, что проверяется в полевых условиях и во время боевых действий, передает ТАСС.

    Также Медведев подчеркнул, что российские военные «очень успешно сжигают» поставленную Западом технику и будут и дальше продолжать это делать.

    Зампред Совбеза добавил, что именно благодаря применению Киевом западного вооружения российские военные научились эффективно противодействовать.

    «Попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам украинская сторона, по сути, неудачные», – резюмировал он.

    В подмосковном парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2023», проходит выставка трофейной техники, в том числе производства стран НАТО.

    Так, представлен сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR, британские бронеавтомобили Husky и Mastiff, автомобиль АТ-105 Saxon.

    Ранее в пресс-центре международного военно-технического форума рассказали, что на выставке трофеев СВО представлены более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники.

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    16 августа 2023, 23:50
    Воздушные силы Украины признали невозможность получить F-16 осенью или зимой

    Советник командования воздушных сил Украины Игнат заявил о невозможности для Киева получить F-16 осенью или зимой

    Воздушные силы Украины признали невозможность получить F-16 осенью или зимой
    @ Luke Olson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Очевидно, что Украина не получит осенью или зимой американские истребители F-16, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

    Игнат сказал, что Киев возлагал на F-16 «большие надежды». По его словам, F-16 «мог стать частью» ПВО и «помочь защититься от ракетных и дроновых» атак. При этом Игнат сказал, что украинские летчики вскоре начнут проходить обучение, так как «вопрос сдвинулся с места». Он призвал развивать защиту от атак беспилотников. Как заявил Игнат, требуется усилить ПВО Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным СМИ, первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение по управлению F-16 к лету 2024 года. США при этом не смогли назвать сроки начала обучения украинцев на F-16.

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    16 августа 2023, 23:57
    Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Днепрянам в Херсонской области

    Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в поселке Днепряны

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в поселке городского типа Днепряны, сообщили власти Новокаховского городского округа Херсонской области.

    Удар был нанесен в 22.10 мск. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, передает РИА «Новости».

    Напомним, мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Новой Каховке.

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    16 августа 2023, 10:57
    Российские войска в Херсонской области уничтожили четыре плавсредства ВСУ

    Группировка «Днепр» с помощью гаубичного дивизиона и беспилотников уничтожила в Херсонской области четыре быстроходных плавсредства с десантом из 20 бойцов ВСУ.

    В ходе ведения с помощью беспилотников аэроразведки в Херсонской области военнослужащими группировки «Днепр» выявлено скопление быстроходных легкомоторных плавсредств с боекомплектом и десантом на борту в южной части острова Мелкий, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

    Расчеты орудий гаубичного дивизиона и операторы ударных беспилотников нанесли огневое поражение выявленных целей, в результате были уничтожены четыре быстроходных плавсредства, ликвидированы порядка 20 военнослужащих ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Накануне в Минобороны сообщали, что потери противника на Херсонском направлении за сутки составили до 35 военнослужащих.

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    16 августа 2023, 14:34
    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 250 военных

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак подразделений ВСУ около Красногоровки и Невельского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В районе Торецка ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на этом направлении составили до 250 военнослужащих, три машины пехоты, американская артсистема М777, две гаубицы Д-20, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ возле Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы около 55 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение противнику рядом со Старомайорским ДНР. Потери противника за последние сутки составили более 140 военнослужащих, два танка, три бронемашины, а также американская самоходная артустановка М109 Paladin, отчитались в Минобороны.

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки при поддержке армейской авиации отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Работино и Вербового Запорожской области.

    Поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ под Кирово Запорожской области. За минувшие сутки потери противника составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, американская артиллерийская система М777.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы около 35 военнослужащих и пять автомобилей, сообщил Конашенков.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение прошедших суток нанесено поражение живой силе и технике в 143 районах.

    В районе Первомайского Николаевской области уничтожена РЛС обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68. Около Парасковиевки ДНР поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

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    17 августа 2023, 06:46
    Российские ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил о поражении пункта управления РЭБ и ПВО Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделением ракетного соединения поражен пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны вооруженных сил Украины в Краматорске, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

    Астафьев также сообщил, что российская артиллерия уничтожила полевой склад боеприпасов ВСУ у Белоборовки, пункты временной дислокации украинских войск, полевой склад боеприпасов и три пикапа у Бердычева, Авдеевки и Первомайского, передает РИА «Новости».

    У Звановки ВСУ потеряли американское орудие М777, у Спорного – Д-20, в Северске – Д-30. Российская авиация атаковала объекты ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Кроме того, был нанесен удар по позициям национальной гвардии Украины.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 250 военных. На Краснолиманском направлении ликвидированы около 55 военнослужащих ВСУ. На Южно-Донецком направлении потери ВСУ за последние сутки составили более 140 военнослужащих, на Запорожском – до 170 военнослужащих. На Херсонском направлении за сутки ликвидированы около 35 боевиков ВСУ.

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    Жесткий шаг, на который Центробанк пошел ради того, чтобы остановить падение рубля, привел к неожиданной реакции российской валюты. Курс рубля вместо укрепления снова начал слабеть. Почему его продолжает качать в разные стороны, а также когда и на каком уровне рубль наконец стабилизируется? Подробности

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    Империя Сороса меняет направление для удара

    Новый глава международной империи Сороса закрывает проекты в Евросоюзе и увольняет половину сотрудников. Скорее всего, Алекс Сорос заинтересован в подчинении политической системы Америки, тем более что значение Европы падает. Как теперь изменится империя семьи Сорос и ее план по переустройству мира? Подробности

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    Запрет на публикацию видео атак ВСУ несет в себе риски

    Парламент Крыма предложил штрафовать пользователей на сумму до 300 тыс. рублей за публикацию фото и видео с военными объектами. В то же время в Совфеде предложили ввести до трех лет лишения свободы за схожие действия. Чем вызваны подобные инициативы, в чем их схожесть с украинским опытом и главное – насколько они могут быть эффективными в текущей ситуации? Подробности

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    Индия пошла на принцип против Зеленского

    «Санкций не боятся». Такими словами эксперты объясняют публичную политическую пощечину, нанесенную Индией и Зеленскому, и его западным покровителям. Нью-Дели отказался приглашать украинского президента на очередной саммит G20 и обосновал это подчеркнуто двусмысленной формулировкой. Почему Индия позволила себе такой жест? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Раздел Украины между Россией и НАТО

      Высказывание главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможности членства Украины в альянсе вызвало крупный скандал. Чиновник предположил, что Украина все-таки вступит в НАТО, но лишь в случае уступки части территорий в пользу России. В Киеве заявили, что это невозможно, после чего Йенссен отрекся от своих слов. А зря.

    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

    • Париж разозлен на США из-за Нигера

      Во Франции в бешенстве от поведения американцев, которые пытаются разрулить ситуацию в Нигере в свою пользу. Интересами Парижа они при этом, как выяснилось, готовы пожертвовать, хотя Франция вроде бы союзник США, а контроль за Нигером для французов крайне важен. Настолько, что они готовы за него воевать.

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