  • ФСБ задержала командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области
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    Запрет на публикацию видео атак ВСУ несет в себе риски
    Саркози назвал идею возвращения Крыма иллюзией для Украины
    В Калининграде оценили риски новой блокады со стороны Прибалтики
    Путину доложили о прогнозе экстремальной жары в 11 регионах России
    В НАТО назвали ошибкой слова о вступлении Украины после уступки территорий
    Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией
    Украина захотела добиться приглашения на саммит G20
    СМИ: Запасов воды в Стамбуле осталось на два месяца
    Украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении
    Мнения
    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Украина пугает Израиль

    Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    30 комментариев
    17 августа 2023, 07:27

    ФСБ задержала командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области

    Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области

    ФСБ задержала командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю, работающие в зоне специальной военной операции, задержали за шпионаж 54-летного гражданина Украины, который оказался командиром отряда украинской территориальной обороны.

    По сообщению ФСБ, мужчина получил от СБУ задание по сбору информации военного характера и собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российских войск. Он «подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России «Шпионаж», следственное подразделение УФСБ России по Восточному военному округу открыло уголовное дело, передает РИА «Новости».

    Напомним, управление ФСБ по Херсонской области пресекло деятельность группы пособников ВСУ, передавших сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил России в зоне СВО.

    16 августа 2023, 09:02
    Forbes: Киев ввел в бой последнее крупное резервное подразделение
    Forbes: Киев ввел в бой последнее крупное резервное подразделение
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По словам публициста, численность бригады составляет две тысячи человек, она укомплектована боевыми машинами Stryke и Marder, а также танками Challenger 2, передает RT.

    По информации издания, штурмовая бригада уже осуществляет боевые действия близ Работина в Запорожской области.

    При этом автор заметки указывает, что в случае, когда бойцам необходимо будет отойти для восстановления и отдыха, заменить их будет некому.

    Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о почти исчерпанном военном ресурсе Украины. Об этом говорят предварительные итоги боевых действий. Так, с начала СВО силами ВС России уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 БПЛА, 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники ВСУ.

    Коментарии (32)
    16 августа 2023, 10:51
    Первое судно из Одессы прошло через открытый Украиной зерновой коридор
    Первое судно из Одессы прошло через открытый Украиной зерновой коридор
    @ Ukrainian Deputy Prime Minister Oleksandr Kubrakov/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Контейнеровоз более чем с 30 тыс. тонн груза Joseph Schulte вышел из порта Одессы, воспользовавшись открытым Киевом временным коридором в Черном море, сообщает глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.

    Так, в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он указал, что контейнеровоз движется по установленному для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора, передает «Коммерсант».

    Известно, что судно находилось в Одесском порту с 23 февраля прошлого года. Joseph Schulte стал первым судном, вышедшим из порта Одессы с 16 июля.

    Накануне американские СМИ писали, что Вашингтон изучает возможность «военных решений» для защиты судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты.

    Утром в среду стало известно, что инфраструктура одного из украинских портов на Дунае в Одесском регионе была повреждена минувшей ночью.

    Коментарии (66)
    16 августа 2023, 11:54
    Политолог: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну

    Политолог Лизан: Реализация «военных решений» США по защите украинских портов спровоцируют новую мировую войну

    Политолог: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Участие США в военной защите портов Украины повлечет за собой прямое противостояние американской армии с российской. Вашингтон, скорее всего, не станет так рисковать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно о поиске в США возможных «военных решений» для защиты украинских портов.

    «Украина в США стала частью внутриполитической борьбы. И за идеей о «военных решениях», скорее всего, стоят те, кто хочет втянуть Штаты в открытое противостояние с Россией и развязать новую мировую войну. Но не думаю, что Вашингтон ради украинского зерна станет в это ввязываться и перебрасывать туда военные корабли», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Да и Турция наверняка не согласится на планы США. Кроме того, не очень понятно, что американцы собрались защищать. Россия с определенной периодичностью наносит удары по портам Украины, в том числе по тем, которые расположены на Дунае. Учитывая, что они небольшие и расположены достаточно компактно, мы разрушили или повредили большую их часть», – рассуждает собеседник.

    «Очевидно, что ВС РФ оставили перед собой целью не столько уничтожение дунайских пристаней, сколько остановку судоходства на водной артерии. Эти действия покажут страховщикам, что там небезопасно. Тогда компании просто перестанут страховать корабли», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, мы нанесем серьезный ущерб украинскому судоходству и экономике, а также исключим ряд военных угроз для себя. При этом отмечу, что мы не бьем по коммерческим судам на Дунае, ведь зачастую они принадлежат не Украине, а третьим странам», – заключил Лизан.

    Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне изучают возможные «военные решения» для судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты. Источник The Wall Street Journal в администрации США отметил, что объем перевозок, который хочет обеспечить американская сторона, составляет около 4 млн тонн в месяц. При этом он не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно «военных решениях» идет речь.

    Сообщается, что переговоры на эту тему ведутся американской стороной с Украиной и Турцией, а также странами региона. Речь идет о заходе в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечении мест для их загрузки.

    Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикацию американского издания, заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.

    Ранее экономист Иван Лизан объяснил игру США и ЕС вокруг зерновой сделки. Россия неоднократно подчеркивала, что готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия.

    Напомним, российская армия регулярно наносит удары по украинским портам и инфраструктуре на Дунае. Так, ранним утром в среду прогремели взрывы в Измаиле и Рени. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Россия бьет по речным портам и как это связано с планами Зеленского продолжить экспорт зерна в Европу.

    Коментарии (22)
    16 августа 2023, 10:29
    Два батальона ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении

    Врио главы Запорожской области Балицкий: Два батальона ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Боевики ВСУ двух аэромобильных батальонов в количестве около 500 человек отказались наступать на Запорожском участке фронта, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что два из трех аэромобильных батальона в связи с низким морально-психологическим состоянием отказались наступать в направлении российских позиций.

    Также Балицкий сообщил, что ВСУ за прошлую ночь потеряли на этом направлении 132 человека.

    «И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции», – отметил он.

    Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о почти исчерпанном военном ресурсе Украины. Об этом говорят предварительные итоги боевых действий. Так, с начала СВО силами ВС России уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 БПЛА, 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники ВСУ.

    Коментарии (16)
    16 августа 2023, 08:46
    Стало известно о растущих потерях Киева на Купянском направлении

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил о растущих потерях Киева на Купянском направлении фронта

    Стало известно о растущих потерях Киева на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим с каждым днем теряет все больше военных на Купянском направлении в зоне боевых действий, сообщает военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на данном направлении зафиксирован рост санитарных и безвозвратных потерь в рядах ВСУ, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что это происходит из-за нехватки медиков и эвакуационных групп. Таким образом, в процентном соотношении число безвозвратных потерь стало приближаться к 50%.

    Кроме того, военный отметил слабую подготовку и отсутствие боевого опыта у личного состава из числа мобилизованных, как одну из основных причин потерь.

    Ранее российские военные отразили за сутки шесть атак со стороны Украины на Купянском направлении – в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

    Коментарии (8)
    17 августа 2023, 04:25
    Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу

    Министр энергетики Украины Галущенко сообщил об отсутствии у Киева намерений вести переговоры с Россией о транзите газа

    Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу
    @ Str/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев «точно не будет стороной переговоров» с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    По его словам, предстоящий год покажет, каковы «возможности Европы функционировать вообще без российского газа», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, несмотря на боевые действия и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Сейчас действует пятилетний контракт, заключенный в 2019 году. В июне Галущенко заявил, что Москва и Киев вряд ли смогут договориться о продлении контракта.


    Коментарии (31)
    16 августа 2023, 16:36
    Британские банки начали блокировать счета работающих с Украиной компаний

    Tекст: Ольга Иванова

    В Британии банки начали принудительно блокировать счета компаний, сотрудничающих с Украиной в торговле, сообщило издание Politico.

    Издание ссылается на письмо сопредседателя Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейта Томса экономическому секретарю при Минфине Великобритании Эндрю Гриффиту. В нем указывается, что любая транзакция с Украиной может привести к закрытию счета, передает «360».

    Он сообщил, что BUCC получила несколько жалоб от компаний, чьи счета заблокировали из-за сделок с украинскими контрагентами.

    Издание пишет, согласно положению антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства, Украина для Британии помечена как «рискованная юрисдикция для транзакций клиентов» с точки зрения борьбы с коррупцией.

    Коментарии (7)
    16 августа 2023, 21:08
    Украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении

    Генерал Сырский признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении

    Украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что на Купянском направлении обстановка для ВСУ усложнилась, поэтому он лично командовал войсками на месте.

    Он рассказал, что большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на медийную площадку Military Media Center.

    Также Сырский высказал опасения, что возможно «блокирование, а впоследствии и захват Купянска» российскими силами.

    Ранее сообщалось, что ВСУ возводят фортификационные вооружения для обороны на окраинах Купянска в Харьковской области на фоне продвижения ВС России.

    Напомним, представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что на Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки улучшили положение по переднему краю.

    Коментарии (15)
    16 августа 2023, 15:36
    В Брянской области ликвидированы украинские диверсанты
    В Брянской области ликвидированы украинские диверсанты
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские диверсанты пытались подготовить в Брянской области теракт, они пользовались дронами с наклейками «Собственность ФСБ России», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Боевики пытались пройти границу в Стародубском районе региона, уничтожены четыре украинских диверсанта, сообщили в Центре ТАСС.

    На месте боестолкновения нашли иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи, навигации, а также FPV-беспилотники с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.

    Это говорит о подготовке провокаций и диверсий боевиками на территории России, подчеркнули в ведомстве.

    Во вторник глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинская ДРГ пыталась проникнуть в регион, пострадал один человек.

    Коментарии (10)
    16 августа 2023, 18:51
    В НАТО назвали ошибкой слова о вступлении Украины после уступки территорий

    В НАТО отказались от слов о вступлении Украины в альянс после уступки территорий

    В НАТО назвали ошибкой слова о вступлении Украины после уступки территорий
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что он не должен был говорить о том, что Украина может вступить в альянс после уступки территорий России, сообщает газета Verdens Gang.

    Он подчеркнул, что это заявление было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине. Свое высказывание он назвал «неправильным», передает ТАСС.

    Напомним, Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России. Однако советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.

    Коментарии (24)
    16 августа 2023, 13:06
    В США заявили о разногласиях на Украине по вопросу продолжения контрнаступления

    Newsweek: В Киеве возникли разногласия о целесообразности продолжения контрнаступления

    В США заявили о разногласиях на Украине по вопросу продолжения контрнаступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Киеве на фоне отсутствия успехов ВСУ встал вопрос о целесообразности продолжения контрнаступления, сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на источники.

    Отсутствие реальных успехов на фронте усилило стратегическую полемику на высшем уровне украинских властей, передает ТАСС.

    Командование ВСУ во главе с главнокомандующим Валерием Залужным настаивают на необходимости продолжать попытки контрнаступления. При этом другие высокопоставленные чиновники считают, что украинским войскам стоит остановиться на нынешних позициях.

    Источники издания сообщают, что руководство Украины было введено военными в заблуждение по поводу потенциальных успехов контрнаступления, так как им дали чрезмерно позитивные оценки.

    Кроме того, отмечает Newsweek, если ВСУ не достигнут никаких успехов, то президент Украины Владимир Зеленский будет выглядеть на Западе «упрямым и ненадежным партнером», а цели Киева сочтут «чрезмерно амбициозными».

    Сейчас, по словам источника, Киеву важно продемонстрировать Западу, что «Украина не является иррациональным актором».

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что военные возможности Украины почти исчерпаны.

    Коментарии (7)
    16 августа 2023, 22:19
    Украина захотела добиться приглашения на саммит G20

    Замглавы МИД Украины Точицкий сообщил о попытках Киева заполучить приглашение на саммит G20

    Украина захотела добиться приглашения на саммит G20
    @ Aijaz Rahi/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Киев и его партнеры работают над тем, чтобы украинскую сторону пригласили на саммит G20 в Индии, заявил замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

    Точицкий сказал, что украинская сторона «вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить приглашение». По его словам, речь идет об Индии и «других партнерах». Как пояснил Точицкий, Киев хочет участвовать в саммите, поскольку на встрече собираются обсуждать экономические проблемы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, Индия официально отказалась приглашать украинскую сторону на саммит, указав, что Украина не входит в G20 и что планируется обсуждение вопросов экономики, а не глобальной безопасности.

    Коментарии (26)
    16 августа 2023, 21:57
    В Госдепе назвали один из способов перевозки украинского зерна

    Tекст: Кристина Цыцура

    США считают, что одним из вариантов обеспечения экспорта украинского зерна является транспортировка его по Дунаю, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    Конкретных деталей он не назвал, но сообщил, что Дунай является потенциальным вариантом. По этому вопросу сейчас идет работа со всеми сторонами, заявил Пател, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепартамента призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке.

    Ранее сообщалось, что США изучают варианты перевозки зерна через дунайские порты. Объем перевозимого зерна может составить около 4 млн тонн в месяц.

    Напомним, 17 июля Россия отказалась продолжить участие в зерновой сделке из-за невыполнения соглашения другими странами в отношении российской продукции,

    Коментарии (8)
    16 августа 2023, 13:22
    В Совфеде объяснили замысел Британии об отправке украинских боевиков в Африку

    Сенатор Климов: Под контролем британцев украинские каратели будут устраивать антироссийские провокации в Африке

    В Совфеде объяснили замысел Британии об отправке украинских боевиков в Африку
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Русские и украинцы мало чем отличаются внешне. Именно поэтому Британия для терактов и диверсий в Африке выбрала ВСУ. Не исключено, что на континенте Лондон попытается инсценировать очередную Бучу, а ответственность возложат на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее стало известно о планах британской разведслужбы MI6 отправить в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков.

    «Британия продолжает вынашивать планы по наращиванию собственных позиций на Африканском континенте. И украинские военные, которых собрался отправлять Лондон, являются невероятно ценным активом для британцев», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «При этом очевидно, что в составе карательного отряда отправятся боевики, имеющие большой опыт в рамках СВО, прошедшие обучение в натовских лагерях и знающие, как совершаются теракты. Это будут настоящие нелюди, чьи руки по локоть запачканы в крови», – уверен парламентарий.

    «Проблема в том, что внешне их будет практически невозможно отличить от обычного русского парня. Лицом они такие же, как ребята из Саратова или Новосибирска. К тому же они хорошо знают русский язык. Это открывает огромный простор для создания провокаций на территории Африки в стиле Бучи», – отмечает собеседник.

    «Мы можем столкнуться с ситуацией, когда ВСУ будут взрывать какие-то объекты в Африке и убивать людей, а западная пресса будет тиражировать «преступления русских». Эту опасность нельзя недооценивать. Не исключаю, что прямо сейчас в Лондоне идет разработка каких-либо провокаций в отношении Москвы», – акцентирует собеседник.

    «Для того, чтобы британцы совместно с украинцами не смогли разрушить теплое сотрудничество России и Африки, уже сейчас нам надо принимать решительные меры. В частности, имеет смысл заранее отправить на континент специалистов из РФ для консультаций и расследования готовящихся диверсий», – резюмировал Климов.

    Ранее стало известно, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

    Отмечается, что офис Зеленского по просьбе Лондона оказал максимальное содействие представителям MI6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на восточном участке фронта. Подчеркивается, что в задачи создаваемого отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией.

    Командующим формированием назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях с британскими спецслужбами в Зимбабве. Сообщается, что отряд будет отправлен в Африку во второй половине августа. Корабль с военными отойдет из порта Измаил в город Омдурман в Судане.

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что ряд стран ревностно относится к улучшению отношений России со странами южного континента. Он отметил, что Африка – один из наиболее развивающихся континентов, поэтому многие государства конкурируют в своих подходах к этому региону. Песков подчеркнул, что Москва готова много трудиться, чтобы выдержать необходимую планку в рамках развития отношений с державами континента.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что именно нервирует и беспокоит западные страны в африканской политике России.

    Коментарии (5)
    16 августа 2023, 13:58
    Мирошник: Британцы воспользуются жестокостью украинцев в Африке

    Мирошник: Британия будет бороться за влияние в Африке руками украинских боевиков

    Мирошник: Британцы воспользуются жестокостью украинцев в Африке
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Британия попытается руками украинцев сместить африканских лидеров, дружественно настроенных к России. Жестокость боевиков ВСУ, а также обученность в натовских лагерях им только на руку, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно о планах британской разведслужбы MI6 отправить в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков.

    «Роль Африки в мировой политике постепенно растет. Но Британия привыкла относиться к континенту как к своей колонии. И как только там начали осознавать свою самодостаточность, англичане забеспокоились», – сказал дипломат Родион Мирошник.

    «Наибольшее недовольство вызвало желание Африки выстраивать двусторонние отношения с Россией, Китаем и другими крупными державами. И теперь Лондон попытается руками украинцев сместить африканских лидеров, которые поддерживают Россию и отказываются подчиняться Британии», – отметил он.

    «Англичане известны как специалисты по шпионажу и тайным спецоперациям. Не секрет, что они давно реализуют такие задачи в целом ряде государств», – указал Мирошник.

    «И в этом плане украинские военные сейчас – максимально удобный вариант. Они воевали в конфликте против России, проходили обучение по натовским стандартам, которые, кстати, заточены под полицейские операции. Особую роль играет и жестокость, которую проявляли украинцы в боях. В общем, идеальные кандидаты для британских колониалистов», – добавил дипломат.

    «То, что у ВСУ остается мало квалифицированных военнослужащих и солдат для контрнаступления, Лондон не волнует, равно как и вопросы независимости Украины или ее территориальная целостность. Англичане решают свои задачи. А украинцы чувствуют собственную значимость, хотя и мнимую», – заключил он.

    Ранее стало известно, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

    Отмечается, что офис Зеленского по просьбе Лондона оказал максимальное содействие представителям MI6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на восточном участке фронта. Подчеркивается, что в задачи создаваемого отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией.

    Командующим формированием назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях с британскими спецслужбами в Зимбабве. Сообщается, что отряд будет отправлен в Африку во второй половине августа. Корабль с военными отойдет из порта Измаил в город Омдурман в Судане.

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что ряд стран ревностно относится к улучшению отношений России со странами южного континента. Он отметил, что Африка – один из наиболее развивающихся континентов, поэтому многие государства конкурируют в своих подходах к этому региону. Песков подчеркнул, что Москва готова много трудиться, чтобы выдержать необходимую планку в рамках развития отношений с державами континента.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что именно нервирует и беспокоит западные страны в африканской политике России.

    Коментарии (12)
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    Рублю пророчат скорое укрепление

    Жесткий шаг, на который Центробанк пошел ради того, чтобы остановить падение рубля, привел к неожиданной реакции российской валюты. Курс рубля вместо укрепления снова начал слабеть. Почему его продолжает качать в разные стороны, а также когда и на каком уровне рубль наконец стабилизируется? Подробности

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    Британия засылает против России в Африку украинских боевиков

    Британская MI6 собирается отправить в Африку 100 военных с Украины. Отмечается, что задача нового соединения будет заключаться в ликвидации пророссийски настроенных африканских лидеров и исполнение диверсий и провокаций. Почему Лондон сделал ставку на украинских карателей? Подробности

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    Военные возможности Украины повисли на волоске

    Военный ресурс Украины почти исчерпан, а СВО показала, что сегодня на поле боя нет ничего «неуязвимого для российского оружия», заявил министр обороны Сергей Шойгу. В экспертной среде отмечают, что провал украинского контрнаступления стал главным показателем истинного положения дел в ВСУ. Но недооценивать противника, которого поддерживает Запад, было бы ошибкой. Подробности

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    Неполадки с авиатехникой стали частью немецкой дипломатии

    Глава МИД Германии вновь пропустила важную дипломатическую встречу, и вновь по одной и той же причине – в связи с техническими неполадками самолета. Подобные проблемы удивительным образом преследуют в последние годы многих немецких политиков, в том числе Ангелу Меркель и Урсулу фон дер Ляйен. Что скрывается за столь частыми проблемами немецкой правительственной авиации? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Раздел Украины между Россией и НАТО

      Высказывание главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможности членства Украины в альянсе вызвало крупный скандал. Чиновник предположил, что Украина все-таки вступит в НАТО, но лишь в случае уступки части территорий в пользу России. В Киеве заявили, что это невозможно, после чего Йенссен отрекся от своих слов. А зря.

    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

    • Париж разозлен на США из-за Нигера

      Во Франции в бешенстве от поведения американцев, которые пытаются разрулить ситуацию в Нигере в свою пользу. Интересами Парижа они при этом, как выяснилось, готовы пожертвовать, хотя Франция вроде бы союзник США, а контроль за Нигером для французов крайне важен. Настолько, что они готовы за него воевать.

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