Производство артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» пообещали увеличить в разы

Заслуженный спасатель назвал абсолютно недопустимым складирование селитры возле АЗС в Махачкале

Tекст: Татьяна Косолапова

В ночь с понедельника на вторник в Махачкале на автозаправке взорвались две цистерны с топливом из восьми, в результате инцидента погибли 35 человек, пострадали более 100. Открытое горение на месте происшествия ликвидировано. Спасателям удалось устранить возгорание на площади в 600 кв. метров.



Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что место изначального взрыва предположительно находилось в автосервисе, который расположен напротив АЗС, а затем возгорание перекинулось на заправку. Соучредитель АЗС рассказал, что в здании напротив хранилось «почти 100 тонн удобрения селитры», отметив, что об этом ранее не было известно.

«Во-первых, строительство автозаправок в оживленной городской застройке – это совершенно недопустимое дело. И в Москве, кстати говоря, много заправок находится прямо чуть ли не в центре города. Такие меры обусловлены тем, что любые происшествия, которые происходят на заправке, обязательно сопровождаются тяжелыми последствиям, потому что бензин – жидкость, которая может разлетаться, разливаться на большие расстояния, пролетать, обжигать и приносить очень много вторичных поражений (дополнительные пожары и страдания людям)», – говорит Гофштейн.

Во-вторых, продолжает собеседник, загадочное расположение заправки – рядом со складом селитры, которая применяется в качестве удобрения. Очевидно, вещества, которые могут самопроизвольно взорваться, не могут находиться в черте города, и тем более напротив АЗС. Для собеседника абсолютно непонятно, как вообще могло быть допущено такое «соседство».

«Селитра сама по себе имеет склонность к слеживанию, после чего она становится взрывоопасной. Если были нарушены правила хранения селитры, то вполне мог возникнуть самопроизвольный взрыв без видимых причин», – делится спасатель. Он уточняет, что к помещениям, в которых складируют селитру, предъявляются особые правила хранения, соблюдается специальная маркировка, а сами склады должны быть взрывоустойчивы. «А версия вторичного взрыва на заправке несколько сомнительная, потому что все резервуары на АЗС, как правило, заглублены: емкости с бензином, сжиженным топливом углубляются под землю. Это как раз делается для исключения масштабных происшествий. Взорвать такую конструкцию очень сложно», – рассказывает Гофштейн.

По его словам, взрыв на заправке может произойти по причине обрыва шланга, но такого рода авария на АЗС будет незначительной, ведь в этом случае будет небольшая утечка бензина. Второй вариант, который может стать причиной взрыва на заправке, это небольшая утечка топлива, которая произошла при переливании его в канистру или любую другую емкость. «Сейчас жарко, бензин очень интенсивно испаряется, люк для контроля открыт, и малейшая искра (удар металла о металл, камня о камень, и я молчу о сигарете) может вызвать вот такой взрыв», – рассуждает эксперт.

Следствию, по его словам, для установления ситуации предстоит выяснить, в какой момент произошло происшествие, что стало причиной трагедии, были ли нарушены правила безопасности. Что касается склада с селитрой, его в принципе там не должно было быть, налицо очевидное нарушение и, скорее всего, преступление, считает собеседник.

Сразу после ЧП со взрывом на автозаправке в Дагестане объявили день траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в региональной прокуратуре начали следствие, чтобы выяснить насколько тщательно соблюдались требования законодательства о пожарной и промышленной безопасности.