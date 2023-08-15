То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Число пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале превысило 100 человек
Глава Дагестана Меликов: Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале превысило 100 человек
В результате взрыва и последующего пожара на автозаправочной станции в Махачкале пострадали 102 человека, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Он также подтвердил число погибших – 27 человек.
Меликов объявил 15 августа днем траура в Дагестане. В этот день будут приспущены государственные флаги, отменят развлекательные мероприятия и телепрограммы, сообщили в Telegram-канале администрации главы республики.
На заседании оперштаба Меликов сообщил, что власти Дагестана выделят 1 млн рублей семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале. Получившим тяжкий вред здоровью – 400 тыс. рублей. Легкий вред здоровью – 200 тыс. рублей.
Напомним, число жертв взрыва и последовавшего за ним пожара на АЗС в Махачкале достигло 27 человек. Открытое горение на месте происшествия ликвидировано.