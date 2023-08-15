Число пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале превысило 100 человек

Автоэксперт указал на «обходные варианты» обслуживания отключенных от западного ПО иномарок

Партнер агентства «Автостат» Моржаретто: Отключение от западного ПО доставит неудобства только владельцам самых дорогих авто

Tекст: Татьяна Косолапова

СМИ сообщили, что автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своих онлайн-систем программного обеспечения (ПО), с помощью которых в том числе проводились техобслуживание и выявление проблем. Отмечается, что теперь обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».



«Без обновления ПО обойтись практически невозможно. Это, конечно, неприятная новость, но, с другой стороны, об этом было уже давно объявлено. Причем об аналогичных намерениях говорит и BMW, и Audi, и Volkswagen. Будем учиться жить в новых условиях», – говорит Моржаретто.

При этом он отмечает, что отключение от ПО доставит неудобства лишь обладателям лишь наиболее технически сложных автомобилей, которые были выпущены за последние пять лет. А владельцы более старых моделей окажутся в итоге в выигрыше. В их машинах не так много сложных комплектующих, поэтому без специального программного обеспечения при диагностике можно будет обойтись, воспользовавшись ручной диагностикой мастеров.

«Сами дилеры, которые перестали быть официальными, теперь пытаются как-то решить этот вопрос. И выход, на самом деле, есть. Компания Tesla Motors, например, никогда не имела представительства в России, но эти машины у нас ездили, а обновления ПО привозили из Европы на флешках, условно говоря. Так и здесь будет: что-то привезут на флешках, а что-то наши умельцы сами разработают. Уже есть попытки разработать обходные варианты, свое программное обеспечение внедрить», – делится эксперт.

Собеседник призывает очень внимательно следить за ключами от современных автомобилей, поскольку при их утере будет крайне сложно сделать новые. Также он предупредил, что мастерам тяжело будет заниматься ремонтом продвинутых машин, увеличится время диагностики. А в случае поломки какого-то элемента будет труднее оперативно найти и заказать деталь, ведь единая сеть, которой были связаны официальные дилеры, разорвана.

Ранее дилерская группа «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус».