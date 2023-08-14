Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.0 комментариев
Минобороны обеспечило прямые контакты разработчиков вооружений с бойцами
Мантуров: Минобороны обеспечило прямые контакты разработчиков вооружений с бойцами на передовой
Министерство обороны обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов оружейных предприятий с бойцами на передовой, это сделано, чтобы оперативно можно было улучшать характеристики оружия, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на пленарной сессии форума «Армия-2023».
Он напомнил, что отечественные предприятия всего за несколько месяцев увеличили выпуск военной продукции в разы, а по отдельным позициям – в десятки раз. Также происходит постоянное совершенствование образцов, передает ТАСС.
Мантуров отметил, что в этом помогает Минобороны, которое обеспечило контакты инженеров и бойцов. Объективная информация о вооружении из первых рук позволяет оперативно решать задачи улучшения оружия, а также повышать степень защиты личного состава и боевой техники.
Говоря о форуме «Армия-2023», Мантуров указал, что количество и состав делегаций гостей доказывают, что попытки изолировать Россию и сдержать оборонно-промышленный комплекс страны обречены на провал. На форум прибыли более 70 делегаций оборонных ведомств иностранных государств и представители свыше 80 зарубежных предприятий.
Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что приезд иностранных делегаций на форум «Армия-2023» является лучшим ответом любителям санкций.