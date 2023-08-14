В Госдуме назвали защиту россиян от киберугроз одной из главных задач

14 августа отмечается День Управления «К» МВД России

14 августа в России отмечается профессиональный праздник – День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД РФ. Еще его неофициально называют Днем Управления «К» МВД.

«Существование в России отдельного подразделения, которое занимается предотвращением преступлений в сфере информационных технологий и борьбой с киберпреступниками, – показатель отношения государства к этой проблеме. С учетом того, что схемы мошенников трансформируются и совершенствуются практически ежедневно, крайне важно принимать меры по борьбе с цифровыми угрозами превентивно», – подчеркнул Немкин.

Он подчеркнул, что теперь обман онлайн приводит порой к катастрофическим последствиям оффлайн – как для отдельного человека или предприятия, так и для государства в целом. «Именно, поэтому существование подразделения «К» и контроль за онлайн-пространством – важный шаг для обеспечения безопасности всех граждан России», – указал Немкин.

Кроме того, добавил депутат, уполномоченные ведомства, в частности Роскомнадзор, также не стоят на месте и разрабатывают все более современные и совершенные методы борьбы с киберпреступностью. Уже сейчас тестируется или запущено в тестовом режиме несколько систем, которые смогут, например, отслеживать распространение запрещенных материалов, предотвращать звонки мошенников и многое другое. Немкин выразил уверенность, что работа в этом направлении будет продолжаться».

В свою очередь первый зампредседателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич напомнил, что схемы преступников из года в год трансформируются и усложняются, большую роль в этом играет развитие информационных технологий.

«Сегодня мошенники до зубов вооружены различными инновационными инструментами обмана. Начиная от фейковых VPN-сервисов, ворующих персданные пользователей, и завершая дипфейками и чат ботами с использованием искусственного интеллекта. По официальным данным правоохранительные органы России в 2022 году установили порядка 10 тыс. лиц, совершавших мошенничества в интернете либо по мобильной связи. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число выявленных кибермошенников выросло на 45%», – рассказал он.