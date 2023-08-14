Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.0 комментариев
Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.0 комментариев
Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.0 комментариев
Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.11 комментариев
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Большинству населения наплевать на соотношение курса рубля и доллара, нет никакого стресса, что американская валюта стоит больше 100 рублей, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Российские регионы к 15 декабря должны получить право вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
Франция все еще надеется сохранить влияние в Африке. Однако США намерены использовать регион в своих собственных интересах. В конечном счете Парижу придется отступить, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что позиция США по ситуации в Нигере вызвала недовольство Франции.
Военнослужащего террористической организации «Азов» (запрещена в России) Николая Куща заочно признали виновным в убийстве сотрудника народной милиции ДНР в Мариуполе в 2022 году, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.
Новый усовершенствованный бронетранспортер БТР-82А с повышенной бронезащитой впервые показан на форуме «Армия-2023».
В академии творческих индустрий «Меганом» прошел очный модуль образовательной программы, где молодые дизайнеры работали над созданием и продвижением собственных брендов.
Навигационный аппарат нового поколения «Глонасс-К2» был выведен на орбиту 7 августа, подтвердил первый заместитель гендиректора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов.
Серийное производство истребителей Су-57 с новыми двигателями второго этапа начнется до 2027 года, сообщил глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха.
Десятилетняя девочка пострадала в воскресенье в Белгороде при атаке украинского беспилотника, в ближайшее время ей проведут операцию, сообщил и. о. главврача детской областной больницы Андрей Тулинов.
Самолет Ту-134 в ходе тестового полета приземлился в строящемся аэропорту космодрома Восточный, сообщили в Роскосмосе.
Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска не позволяют ВСУ окончательно закрепиться в Урожайном
«За последние недели ВСУ за счет использования бронетехники, а не только «мясных штурмов», смогли занять северные рубежи села Урожайное. Сам населенный пункт расположен чуть восточнее Старомайорского. Мы же занимаем стратегические высоты и не позволяем противнику окончательно закрепиться», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Я бы не стал называть ситуацию критической. Если допустить, что ВСУ все же займут Урожайное, то мы сможем сместить линию фронта немного южнее. При этом противник никаких стратегических преимуществ не получит», – объяснил эксперт.
«Самый крупный успех Украины с начала контрнаступления – это незначительное продвижение в районе Времевского выступа. Однако бои все еще продолжаются», – продолжает он.
«Я также считаю ошибочными утверждения о том, что основная задача ВСУ сейчас – занять Старомлыновку. Целью «контрнаступа» названы Крым, Бердянск и Мелитополь. И взятие Старомлыновки им не поможет решить эту задачу. Зато противник лишится подготовленных к контрнаступлению бригад и бронетехники», – заключил Онуфриенко.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.
Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.
Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.
Эксперт Юшков: России не интересно качать газ в Китай через Казахстан
«Позиция Туркмении довольно абсурдна. Пока что Тройственный союз России, Казахстана и Узбекистана выражается только в том, что мы будем поставлять этим странам газ», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Так, Газпром заключил контракт с Ташкентом о поставках в зимний отопительный сезон. Дело в том, что Узбекистану не хватает собственных ресурсов в пиковые периоды. С Астаной, судя по всему, вскоре будет заключен аналогичный договор», – полагает эксперт.
«И Узбекистан, и Казахстан поставляют газ в Китай. Но внутреннее потребление внутри стран растет большими темпами, чем производство. Соответственно, увеличивается дефицит топлива. В Ташкенте, например, минувшей зимой из-за этого были проблемы с отоплением, люди выходили на улицы и грелись у костров», – объясняет собеседник.
«И Туркмения должна радоваться тому, что Россия подписывает такие соглашения в рамках Тройственного союза. Это позволяет им сохранить статус-кво в вопросе поставок в Китай. То есть Казахстан и Узбекистан продолжают выполнять свои обязательства перед Поднебесной, а собственные потребности закрывают за счет России», – указывает он.
«Но Туркмения, вероятно, опасается, что Россия через трубу, которая предназначена для поставок в Китай, также транзитом будет отправлять свое топливо. Ашхабад к такой конкуренции просто не готов», – замечает эксперт.
«Да и сами опасения не обоснованы. Нам не интересно поставлять какие-то незначительные объемы газа транзитом в Поднебесную. Россия заинтересована в прямом контакте. И это вполне реализуемо через газопровод «Сила Сибири – 2», – заключил Юшков.
Ранее МИД Туркмении выразил обеспокоенность по поводу заинтересованности России в расширении Тройственного союза, в который входят Россия, Казахстан и Узбекистан. Основной повод для вопросов стали поставки топлива в Китай.
В заявлении ведомства говорится, что позиции нуждается в прояснении, поскольку «затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана».
Напомним, в минувшую пятницу директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА «Новости» заявил, что к Тройственному союзу проявляют интерес и другие страны.
«Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников», – сказал он.
Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать «Тройственный газовый союз», предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года «Газпром» и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли.
«Польша претендует на роль ведущей страны в регионе и даже позволяют себе диктовать условия Германии. Поляки активно закупают технику в Южной Корее – гаубицы, истребители. Варшава также заказала танки Abrams у США, причем более новой модификации, чем планируются для Украины», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Кроме того, Варшава увеличивает численность собственной армии, разместила на своей территории американских военных. Все это придает полякам уверенности в себе. И теперь они пытаются оказать серьезное давление на Белоруссию и, как следствие, Россию», – отмечает собеседник.
«Судя по всему, поляки рассчитывают, что в случае провокации конфликта с Москвой или Минском, они смогут втянуть страны НАТО и Вашингтон. И таким образом реализовать свои территориальные амбиции, а также получить некие финансовые преференции», – полагает эксперт.
«Стоит обратить внимание на то, какие именно вертолеты заказывают поляки у американцев. Apache предназначены для борьбы с бронетехникой. И Соединенные Штаты, скорее всего, согласятся на сделку. Ведь так они получат живые деньги, а не как в случае с Украиной», – обращает внимание собеседник.
«Но будут ли эти поставки эффективны в случае реального конфликта? Сомневаюсь. Польше стоит помнить, что Россия в зоне СВО уже продемонстрировала свою подготовку. У нас есть достаточно эффективные способы борьбы с танками, в том числе за счет противотанковых ракет. Также мы располагаем средствами борьбы с авиацией. Apache не спасут поляков, если начнутся боевые действия», – резюмировал Кнутов.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков Abrams и вертолетов Apache. По его словам, так удастся сформировать заслон, который станет «непреодолимой преградой» и закроет Брестские ворота.
На данный момент Польша ожидает решения Конгресса США об утверждении запроса. Также на восточной границе в состав ВС должны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.
Брестские ворота – участок около города Бреста на польско-белорусском приграничье, участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг.
Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.
Мэр Одессы Труханов сообщил о пожарах в городе после ночных взрывов
Труханов сообщил, что в городе «вспыхнуло несколько пожаров», передает РИА «Новости».
«Военкоры Русской весны» сообщали, что в Одессе ночью были «стрельба и мощные взрывы», украинские войска вели «воздушный бой против «Гераней».
Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины.
Напомним, в Одессе ночью произошло несколько серий взрывов. Также взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
По его словам, вертолеты Apache вместе с танками Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота. На данный момент Польша ожидает решения Конгресса США об утверждении запроса, передает «Коммерсант».
Также, по словам министра, на восточной границы в состав ВС должны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.
Брестские ворота – участок около города Бреста на польско-белорусском приграничье, участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг.
Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.
Шольц назвал важными переговоры, которые прошли в Саудовской Аравии. Он также считает, что эти переговоры нужно признать началом в этом вопросе, передает РИА «Новости».
Канцлер отметил, что помимо латиноамериканских и африканских стран в переговорах в Саудовской Аравии участвовал и Китай. Канцлер добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий.
Зеленский сообщил об ответственности украинских военных за попытку атаковать Крымский мост в субботу
Зеленский сказал, что вооруженные силы Украины каждый день отвечают на действия российских сил. В качестве примера он привел «очень красноречивое задымление» на Крымском мосту, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу Украина попыталась атаковать Крымский мост ракетами, но те были перехвачены средствами ПВО. Сам мост повреждения не получил. При этом на Крымском мосту поставили защитную дымовую завесу.
Как пишет УНИАН, после провала украинские штабы стали действовать по-своему и начали игнорировать советников-теоретиков Запада, которые практически не понимают, что происходит, передает RT.
Отмечается, что представители НАТО пытались оправдаться, добавив, что ВСУ не способны провести эффективный бой.
По мнению авторов, в доктринах альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, но у ВС России авиация гораздо более сильная, поэтому США не поставляет Киеву истребители F-16, поскольку российская авиация легко их собьет.
В воскресенье один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.
Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.
Помощник президента Орешкин: Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время
Он отметил, что слабый рубль негативно влияет на реальные доходы населения и влияет на структуру российской экономики.
Вместе с тем, Орешкин отметил, что российская экономика успешно и быстро трансформируется. Рост экономики во втором квартале на 4,9% больше к прошлому году, еще более быстрая динамика у не нефтегазового ВВП, передает ТАСС.
При этом он отметил, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, далее ее рост замедлится до 2-2,5% в год.
Также Орешкин заявил, что бюджет по итогам третьего квартала 2023 года будет профицитным, в целом по году бюджетный баланс ожидается на уровне около планового значения в 2% ВВП.
Ранее в понедельник курс доллара превысил 100 рублей
До этого Орешкин заявил, что Россия справилась с инфляцией.
Figaro сообщила о недовольстве Франции итогами визита Нуланд в Нигер
Источник заявил, что от США «ожидали прямо противоположного» и что «с такими союзниками не нужны враги». По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «на карту поставлен авторитет Франции», которая добивается возвращения свергнутого Мохамеда Базума к власти. Для США же «приоритетом является стабильность в регионе», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.
Франция поддерживает подготовку ЭКОВАС к военной операции, а Вашингтон выступил за мирное урегулирование, причем США постепенно перестали требовать восстановления Базума. Источник сказал, что США хотят «сохранить свои базы», то есть готовы «перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку».
Figaro пишет, что среди мятежников, по мнению США, у Вашингтона есть «свой человек» – бригадный генерал Муса Салау Барму, который проходил подготовку в США. При этом, по мнению издания, тот пока «не демонстрирует благосклонного отношения к своим бывшим инструкторам».
Париж недоволен и тем, что контингенты США и Франции в Нигере примерно равны, но местные жители выражают неприязнь только по отношению к французским солдатам. Источник посетовал, что союзники Франции «имеют привычку предоставлять» ей «возможность принимать удары на себя». Также указывается, что пока никто из союзников Франции в этой стране – Германия, Бельгия, Италия – не ставит под сомнение риторику мятежников, особенно когда речь идет о выводе французских войск.
Напомним, Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть. Нуланд сообщила, что разговор с военными «был очень откровенным и временами довольно трудным».
В Раду внесено предложение по изменению закона о нацменьшинствах Украины из-за критики со стороны Венецианской комиссии
Как сообщается в пояснительной записке, документ вносится с целью уточнения критериев, по которым должны разрабатывать методологию использования языков нацменьшинств при общении с органами власти и при использовании топонимики. Кроме того, депутаты хотят уточнить процесс определения населенных пунктов, где нацменьшинства традиционно проживают или составляют значительную часть населения, передает ТАСС.
Указывается, что права и свободы нацменьшинств могут ограничивать «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка», а также для «предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе».
При этом предлагаемые послабления – в частности, использование языка меньшинства на публичных мероприятиях и в рекламе – не собираются распространять на язык «государства-агрессора, а также в течение пяти лет после снятия этого статуса», то есть на русский.
Ряд прав нацменьшинств, которые «идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению» с «агрессором», предлагается не защищать во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены. Речь идет о мирных собраниях, центрах национальных меньшинств и консультативных институтах при органах власти.
Напомним, Венецианская комиссия при Совете Европы сообщила, что ряд законопроектов Верховной рады, включая закон о национальных меньшинствах, вызывает «серьезную озабоченность» в связи с несоответствием Конвенции о правах человека. Венецианская комиссия – консультативный орган при Совете Европы, который рассматривает законы и законопроекты и выдает рекомендации по ним.
По его словам, эвакуировано 111 человек, из них 36 детей и четыре человека с инвалидностью. Всего с 9 августа было эвакуировано 204 человека, передает ТАСС.
В четверг власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения на безопасные территории.
На Купянском направлении российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами вооруженных сил Украины.
Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в американском штате Мичиган
Самолет, который совершал маневры, упал на парковку жилого комплекса в городе Белвиль. Хотя он задел несколько машин, никто не пострадал – людей на парковке не было. Пилота и пассажира привезли в больницу в качестве «меры предосторожности». Выясняются причины падения истребителя, передает РИА «Новости».
В июле в Финляндии на авиашоу в Коувола при выполнении фигур высшего пилотажа погиб пилот.
Трамп считает, что его шансы победить на выборах президента США близки к 100%
Трамп рассказал The Sunday Times, что его шансы на победу «близки к 100%». По его словам, он станет наиболее подходящим кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах, передает ТАСС.
Ранее экс-глава США пообещал предотвратить третью мировую войну в случае победы на выборах.
В прошлую субботу Трамп счел обвинения против себя дополнительной рекламой, которая позволит победить на выборах 2024 года.
«Бегство наемников связано в первую очередь с характером боевых действий. Большинство предыдущих кампаний, в которых участвовали представители так называемых цивилизованных государств, базировались на существенном техническом превосходстве над противником», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Когда они воевали, например, в Сирии или Ливии, многое строилось на «договорняках», а сами поездки больше напоминали сафари. И до начала «контрнаступа» ВСУ на Украине было не так много столкновений с высокой степенью интенсивности. Сейчас же на фоне дефицита вооружений и военной техники, им приходится оказываться в условиях «мясных штурмов», – объясняет дипломат.
«Конечно, к такому наемники не привыкли и не были готовы. Так что они всеми силами пытаются сбежать. Но не стоит думать, что поток иностранных военных на фронт полностью иссякнет в ближайшее время. Украина продолжает вести рекрутинг в тех странах, которые еще не успели, что называется, обжечься», – полагает собеседник.
«Как долго это будет продолжаться, зависит от того, сколько денег будут платить иностранцам. До тех пор, пока средства выделяются, они будут ехать. И тут было бы хорошо, чтобы мы их «встречали» прямо на въезде на Украину», – отмечает он.
«Что касается поляков, они больше всех заинтересованы в участии в конфликте. Варшава хочет «наложить лапу» на некоторые области Западной Украины, поэтому всячески толкает ВСУ на передовую», – заключил Мирошник.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.
Кроме того, по мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением.
Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.
Примечательно, но заявления звучат на фоне сообщений о серьезных потерях ВСУ на фронте. Так, в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.