Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.6 комментариев
Подпольщики помогли войскам России уничтожить склад боеприпасов ВСУ в Херсоне
Подпольщики из организации «Русский Херсон» помогли российским артиллеристам уничтожить объекты ВСУ в Херсонской области
Подпольщики из организации «Русский Херсон» сообщили, что в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты вооруженных сил Украины в поселке Садовое, склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в Херсоне.
Организация предоставила видео, на котором помимо соответствующего заявления подпольщика видны кадры, снятые в Садовом и Херсоне. Активист рассказал, что подпольщики определили военные объекты в Садовом, по которым позднее отработала российская артиллерия. В результате ВСУ потеряли около 30 человек. Кроме того, российским войскам были переданы координаты склада боеприпасов и военной техники в ангаре на территории завода Петровского.
Также «Русский Херсон» распространил «прокламации, которые должны помочь открыть глаза на истинное положение вещей запуганной и колеблющейся части населения». По словам подпольщика, организация расширяется, активисты есть не только в Херсоне, но и в других районах Херсонской области, которые удерживаются украинскими войсками, передает РИА «Новости».
Как заявил подпольщик, у организации «теперь достаточно сил для того, чтобы приступить к активным действиям». В качестве основной цели он назвал «избавление Украины от нацистов, а также наемников, которых сюда отправляют финансирующие войну олигархи, зарабатывающие на смертях украинцев».
Напомним, о создании организации «Русский Херсон» было объявлено в апреле. В апреле они сообщили, что помогли российской артиллерии поразить цели в Камышанах и во Львово. В конце мая подпольщики помогли уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 украинских военных, в июне – место расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и речной буксир.