Путин пожелал плодотворной работы форуму «Машук»

Путин направил приветственную телеграмму участникам и организаторам Всероссийского молодежного форума «Машук»

Tекст: Антон Антонов

Путин отметил, что в «Год педагога и наставника в Пятигорске собрались молодые преподаватели, специалисты по дошкольному обучению, студенты педагогических вузов и средних учебных заведений», которые намерены «посвятить себя благородному и очень важному делу – обучению и воспитанию подрастающего поколения».

Он подчеркнул, что собравшихся ждет «нелегкий путь», поскольку выбранный ими «труд требует не только глубоких знаний, но и педагогического таланта, мудрости, терпения и самоотдачи», сообщается на сайте Кремля.

«И ваш форум, его содержательные дискуссии, встречи со старшими и опытными коллегами, безусловно, помогут вам успешно овладеть профессией, сделать всё возможное, чтобы ваши воспитанники росли здоровыми, умными, осознающими значимость высоких духовно-­нравственных ценностей, традиций патриотизма, гражданственности, честного служения Родине», – заявил Путин.

Он выразил уверенность, что форум проведут «в творческом ключе» и что деловая программа мероприятия окажется «насыщенной». Кроме того, Путин не сомневается, что участники получат «яркие впечатления от гостеприимства и радушия жителей Северного Кавказа, красоты его уникальной природы».

Напомним, преподаватели, которым с 1 сентября предстоит вести в вузах модуль «Основы российской государственности», в течение трех дней на базе Центра знаний «Машук» осваивали новые технологии создания образовательных событий для преподавания данного курса.