Новый курс в вузах будут преподавать с помощью технологии создания образовательных событий

Организатором мероприятия выступило Минобразования в рамках проекта «ДНК России» в партнерстве с российским обществом «Знание», говорится в пресс-релизе общества, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Всего было подготовлено десять уникальных образовательных событий, посвященных различным ценностям: единству и многообразию, согласию и сотрудничеству, любви и доверию, силе и ответственности, созиданию и развитию.

Все эти события затем были презентованы студентам, которые поделились своим мнением, выделив наиболее удачные практики и указав на места, требующие доработки. В итоге каждая группа представила итоговый образовательный продукт перед экспертами проекта «ДНК России» и специалистами в сфере медиакоммуникаций.

Технология образовательных событий не является новым изобретением, отметил научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин. Несмотря на то что сегодня она практически не применяется в вузовской системе, данная техника уже успела зарекомендовать себя ранее.

«Применение нами в рамках составления нового курса старых техник и подходов (создание образовательного события), ранее уже доказавших свою пригодность и жизнеспособность, позволяет сделать предмет действительно актуальным. Участие в разработке форматов помогает педагогам лучше понять материал и найти эффективные способы его подачи, создав адаптированные для собственной работы форматы. Привлечение преподавателей к разработке материалов позволяет достигнуть качественно нового уровня понимания. Очень важно, чтобы люди, входящие в основной экспертный состав курса «Основы российской государственности», осваивали первыми образовательные технологии, которые нам сегодня очень нужны. Нужны не только в этом курсе, но и во многих других сферах образования в широком его понимании», — сказал Полосин.



«На конференции перед нами стояла задача поэкспериментировать и посмотреть, какие еще методы и формы реализации курса существуют. Только что прошли итоговые презентации: многие из предложенных решений с незначительными доработками могут внедряться уже в этом году», – заявила заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Анна Брайнес.

«Основы российской государственности» – новая образовательная дисциплина на уровнях бакалавриата и специалитета, направленная на усовершенствование социально-гуманитарной подготовки студентов российских вузов. Разработка и внедрение учебно-методического комплекса для «Основ российской государственности» на текущий момент являются главной целью федерального проекта «ДНК России», направленного на вовлечение академического сообщества в учебно-методическое и научно-исследовательское сопровождение государственной политики в области просвещения, высшего образования и молодежной политики.

