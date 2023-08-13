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На «Луне-25» впервые включили научные приборы
Роскосмос: Ученые получили первые данные с приборов станции «Луна-25»
Научные приборы станции «Луна-25», летящей к естественному спутнику Земли, были включены и провели первые измерения, ученые приступили к обработке полученных данных, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
По сообщению пресс-службы, в воскресенье были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета, передает РИА «Новости».
Там добавили, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатную работу, получены первые данные измерений, ученые приступили к их обработке.
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02.10 мск в пятницу. Как сообщили в Роскосмосе, станция «Луна-25» взята на управление, бортовые и служебные системы работают штатно. В субботу «Луна-25» провела первую коррекцию траектории перелета к Луне.