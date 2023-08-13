В Камеруне назвали условие проведения товарищеского матча с Россией

  • Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
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    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    14 комментариев
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    32 комментария
    Новости
    14:37Над Белгородской областью уничтожен третий за день украинский беспилотник

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    14:34Главный тренер ФК «Динамо» сообщил о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»

    Российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна можно считать футболистом испанского клуба «Реал Сосьедад», заявил главный тренер бело-голубых Марцел Личка, комментарий которого приводит телеканал «Матч ТВ».

    14:24Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов

    Село Урожайное стало полноценной линией фронта. Несмотря на небольшие достижения противника, никаких стратегических успехов у ВСУ нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что украинские военные с большими потерями смогли закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении.

    14:13Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский вертолет Ми-8

    Российские истребители за прошлые сутки уничтожили украинский военный вертолет Ми-8 в небе в районе Брусовки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    14:12Склад загорелся на площади 2,7 тыс. кв. метров в подмосковном Раменском

    Площадь возгорания на складе в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    13:57В районах Старомайорского и Урожайного в ДНР уничтожено до 80 украинских военных и танк

    Украинская армия потеряла за прошлые сутки около 80 военных, танк и четыре боевые бронированные машины в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    13:53В Камеруне назвали условие проведения товарищеского матча с Россией

    Глава федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил, что товаришеский матч его сборной с национальной командой России возможен, если россияне оплатят проведение игры, сообщили СМИ.

    13:39Российские силы на Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ

    Российские военные отразили за прошлые сутки шесть атак со стороны Украины в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    13:22Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ

    Большинство кампаний, которые прошли иностранные наемники, были больше похожи на сафари, чем на боевые действия. Теперь же, столкнувшись с украинскими «мясными штурмами», они предпочитают бежать, сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в США сообщили о бегстве иностранных наемников с Украины.

    13:20ВС России отбили атаку ВСУ на Работино

    Российские силы отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт Работино в Запорожской области в воскресенье утром, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    13:19На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ

    Военное руководство Североатлантического альянса виновно в провале контрнаступления Киева, сообщили украинские СМИ.

    13:00Слуцкий анонсировал проекты Кнайсль в России

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль намерена реализовать в России проекты, находящиеся на стыке науки и политики, сообщил председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    12:42Российский корабль открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза

    Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролирующий судоходство, принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, сообщили в Минобороны России.

    12:24«Калашников» назвал сроки поставки в войска первой партии винтовок СВЧ

    Первая массовая партия снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) должна быть поставлена в войска до конца текущего года, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

    12:12ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области, сообщили в администрации муниципального округа.

    13 августа 2023, 13:53

    В Камеруне назвали условие проведения товарищеского матча с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил, что товаришеский матч его сборной с национальной командой России возможен, если россияне оплатят проведение игры, сообщили СМИ.

    По его словам, в будущем возможно проведение матча между сборными Камеруна и России, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определенную сумму за организацию игры, передает «Чемпионат».

    Ранее сборная Камеруна отказалась проводить товарищеский матч с Россией, который должен был состояться в июне.

    12 августа 2023, 18:02
    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием

    MWM: Россия нанесла удары мощным оружием по наемникам ВСУ у Николаевки

    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия нанесла удары уникальной реактивной системой залпового огня «Торнадо» по иностранным наемникам в районе Николаевки, сообщил журнал Military Watch.

    Авторы статьи отметили мощность РСЗО «Торнадо», которые нанесли мощный удар по позициям наемников возле Николаевки. Издание назвало главным козырем  «Торнадо» – большой радиус поражения, а также возможность применения им сверхточных ракет, передает РИА «Новости».

    Кроме того, мощное российское оружие активно применяется на передовой, РСЗО производилось несколько лет подряд в России, говорится в статье.

    В субботу сообщалось, что российские военнослужащие поразили пункт управления наемников.

    Коментарии (46)
    12 августа 2023, 20:13
    В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Иностранные наемники массово сбегают с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

    Американский военный считает, что сбегут не только иностранные наемники, из которых, по его словам, остались уже только поляки, но и украинские военные.

    По мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    Коментарии (24)
    12 августа 2023, 16:05
    Эксперт рассказал об особенности переделанных украинцами советских ракет С-200

    Эксперт Кнутов: Украинцы оснащают советские ракеты С-200 системами GPS

    Эксперт рассказал об особенности переделанных украинцами советских ракет С-200
    @ Алена Попова/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинцы вместе с американцами или британцами установили на ракету С-200 систему GPS, чтобы повысить точность поражения цели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В субботу Киев пытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была перехвачена российскими средствами ПВО.

    «По-видимому, украинцы вместе с американцами или британцами переделали ракету С-200 с таким расчетом, чтобы вблизи поражаемого объекта на ней включалась система GPS. В этом и заключается модернизация. По системе GPS ракета точнее наводится на тот объект, который надо уничтожить», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    Что касается основных характеристик ракеты, то она порядка 10 метров в длину и весит около семи тонн с учетом ускорителей. С-200 – это советский зенитный ракетный комплекс дальнего действия, он предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Первоначальная версия комплекса была разработана в 1964 году, на вооружении находится с 1967 года.

    «Ракета крупная и хорошо заметна на радарах в силу того, что у нее металлический корпус. Боевая часть очень мощная – около 500 килограмм. Если боевую часть переделать из осколочно-фугасной на фугасную, то можно использовать большее количество взрывчатки, например, пластит, который имеет более разрушительную силу», – указал эксперт.

    Сложность поражения ракеты С-200 состоит в том, что ее уничтожают в основном осколочно-фугасной ракетой. «В результате поражения в ракете пробивается большое количество отверстий, но при этом внешне корпус остается целым и С-200 может продолжить полет и поразить наземный объект, как это было в Таганроге. Поэтому желательно поражать подобные ракеты нашими системами типа С-350 «Витязь», у которых есть ракеты-перехватчики, действующие по принципу «пуля в пулю», фактически происходит таран, что на 100% гарантирует уничтожение ракеты С-200», – пояснил Кнутов.

    Киев в субботу предпринял попытку совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитную управляемую ракету С-200, которую переделали в ударной вариант. Как сообщили в Минобороны, российские средства ПВО вовремя обнаружили и ликвидировали ракету в воздухе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщал в субботу, что силами ПВО в районе моста были сбиты две ракеты, запущенные вооруженными силами Украины.

    Коментарии (19)
    13 августа 2023, 01:04
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации

    Military Watch признал эффективность Су-57 на украинском театре военных действий

    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали свою эффективность, пишут американские СМИ.

    Как заявил Military Watch, Су-57 продемонстрировали эффективность как «в воздушных боях», так и против ПВО Украины. Основным преимуществом Су-57 издание считает то, что российские истребители прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем самолеты Китая и США. Также Military Watch отмечает, что комплекс радиосвязи с искусственным интеллектом улучшит обмен данными между Су-57 и наземными системами, передает РИА «Новости».

    Напомним, информация о том, что в спецоперации задействованы Су-57, появилась в конце мая 2022 года. До этого, в 2018 году, самолеты протестировали на сирийском театре военных действий. В июне 2022 года сообщалось, что Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями.

    Коментарии (42)
    12 августа 2023, 15:49
    Ростех показал «боевых монстров» в зоне спецоперации

    Ростех показал используемых российскими военными «боевых монстров» в зоне спецоперации

    Ростех показал «боевых монстров» в зоне спецоперации
    @ «Ростех»

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появились образы используемой ВС России в зоне проведения спецоперации военной техники в виде фантастических персонажей, которые «даже не снились странам НАТО», сообщают в Ростехе.

    По информации ведомства, российское оружие «громит оружие НАТО». ВС России используют в основном военную технику Ростеха, и она выглядит устрашающе в виде механизированных «Боевых монстров», передает «Царьград».

    В Ростехе отметили, что у всех этих типов вооружения «есть свой неповторимый, но неизменно грозный характер», чем-то они напоминают фантастических героев медиафраншизы «Трансформеры».


    Отмечается, что среди таких монстров есть тяжелая огнеметная система «Солнцепек», которую изобразили в виде железного «Змея Горыныча» с пусковыми установками ракет вместо трех голов.

    При этом ударный вертолет Ка-52 стал летающим ящером-трансформером, знаменитый боевой танк Т-90 превратился в медведя-трансформера, а ставший легендой на полях сражения ЗРК «Панцирь» – механическим носорогом.

    Кроме того, дрон-камикадзе «Ланцет» получил символичный образ робота-осы, так как удары таких БПЛА в Киеве считают самым грозным оружием российской армии.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как российские военные в количестве шести человек при отражении атаки ВСУ близ Старомайорска в ДНР обратили в бегство отряд из 30 украинских бойцов.

    Коментарии (18)
    13 августа 2023, 12:42
    Российский корабль открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    Российский корабль открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролирующий судоходство, принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegream-канале Минобороны, в юго-западной части Черного моря патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, на требование остановиться для досмотра капитан сухогруза не отреагировал.

    В ведомстве рассказали, что с корабля был открыт предупредительный огонь из стрелкового оружия, также был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. В результате радиопереговоров, судно застопорило ход и было досмотрено, после чего продолжило путь в Измаил.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась.

    Коментарии (26)
    12 августа 2023, 18:04
    Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30

    Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30 в Калининградской области

    Появилось видео, предположительно, момента падения Су-30
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    В сети опубликована видеозапись, предположительно, сделанная за секунды до падения Су-30 в Калининградской области.

    Видеозапись публикует Telegram-канал «RT на русском».

    Ранее сообщалось, что самолет Су-30 при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Калининградской области, экипаж не выжил.

    Причиной ЧП называлась техническая неисправность.

    Коментарии (11)
    12 августа 2023, 17:30
    Врач назвала повышающие либидо грибы

    Tекст: Вера Басилая

    Лисички и белые грибы способны повысить мужское и женское либидо, в них содержится весь комплекс витаминов, заявила доктор превентивной медицины Ольга Царева.

    Врач пояснила, что на повышение либидо влияют магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С, витамин D, которые содержатся в грибах. По ее словам, больше всего полезных веществ содержится в лисичках, в составе которых – весь комплекс витаминов B, много магния и железа, передает «Газета.Ru».

    Эксперт посоветовала есть свежие грибы с минимальной термической обработкой с зеленью и овощами.

    Ранее миколог рассказал, можно ли есть съедобные грибы-гиганты.

    Коментарии (7)
    12 августа 2023, 21:39
    Бывший разведчик США назвал «секретное оружие» России на Украине

    Экс-разведчик США Риттер назвал некомпетентность Зеленского лучшим оружием России на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность Владимира Зеленского должным образом управлять страной внесла вклад в масштабную победу России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

    Он считает, что Зеленский играет на руку России, потому что некомпетентен, и не способен управлять страной, передает РИА «Новости».

    По мнению Риттера, бойцы ВСУ могут поднять бунт против президента Украины, что наиболее вероятно из-за роста потерь.

    Бывший разведчик переживает за Зеленского, считает, что его нужно сохранить на посту, чтобы быстрее прекратить конфликт.

    Ранее украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ.

    Коментарии (3)
    13 августа 2023, 07:56
    Во Франции заявили о «новом нефтяном джекпоте» России

    Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Асселино заявил о «новом нефтяном джекпоте» России

    Tекст: Антон Антонов

    В июле российская нефть продавалась по цене, которая оказалась выше установленного G7 лимита, указал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

    Асселино со ссылкой на данные Международного энергетического агентства отметил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «нефть продавалась по средней цене 64,41 доллара за баррель». Он заявил, что «у России новый нефтяной джекпот», а ее доходы от продажи нефти установили рекорд за восемь месяцев. Асселино связывает это со снижением добычи в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Напомним, средняя цена на нефть марки Urals в июле сложилась в размере 64,37 доллара за баррель, что выше установленного G7 потолка в 60 долларов. По данным Американской автомобильной ассоциации, розничные цены на бензин в США снова растут.

    Коментарии (9)
    13 августа 2023, 11:42
    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного на Запорожском направлении

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинская армия с большими потерями смогла прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении через две недели тяжелых боев, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Бойцы батальона «Восток» сообщили последние данные об обстановке на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР. «Все на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей – артиллерии не допросишься, она почти вся там. С раннего утра начинается разогрев – обе стороны пытаются зачистить все живое, что накопилось за ночь. После того, как противник выдавил нас с позиций в лесополосах на подступах к Урожайному, которые играли роль передового форпоста, у него открылись дополнительные возможности, и удерживать сам поселок стало гораздо сложнее. Пока мы не признали свое поражение и раскатываем противника артиллерией, раз уж сам пришел к нам в гости – возможно, удастся выправить положение», – уточнили военные.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ночь на среду ВСУ совершили попытку атаки российских войск в районе Орехова в Запорожской области, однако понесли значительные потери.

    Коментарии (28)
    12 августа 2023, 21:10
    Китай не пригласил глав западных стран на форум «Пояс и путь»

    Global Time: Китай решил не приглашать глав некоторых западных стран на форум «Пояс и путь»

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство приглашений на форум «Пояс и путь» в Китае были отправлены лидерам развивающихся стран, главы западных государств в списки не включены, сообщила газета Global Time.

    Источники издания заявили, что глав некоторых западных стран не были приглашены, из-за того, что целью форума является сотрудничество в области развития. Газета пишет, что власти Китая преследуют не масштаб и количество, а качество и эффективность, передает РИА «Новости».

    При этом источник Global Time назвал ложью утверждения западных СМИ, что европейские лидеры не собираются посещать офис в Китае, просто Пекин не отправил им приглашение на мероприятие.

    Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что визит президента России Владимира Путина планируется на октябрь, когда в КНР будет проходить форум «Один пояс – один путь».

    Коментарии (18)
    12 августа 2023, 17:48
    Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ
    Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, это преступление по отношению к украинским солдатам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

    Он отметил, что ВСУ потеряли примерно 60 тыс. солдат, что является огромными потерями. Джонсон расценил это как преступление по отношению к украинским солдатам, передает РИА «Новости».

    Экс-агент ЦРУ считает, что с самого начала конфликта у Киева не было шансов на успех, но Зеленского убеждали идти вперед политики США.

    Джонсон подчеркнул, что у ВСУ мало артиллерии и ПВО, а без них вообще не стоило начинать контрнаступление.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков контрнаступление ВСУ не удалось, а Киев продолжает неэффективно и бесцельно использовать многомиллиардные ресурсы НАТО, чем вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков.

    Коментарии (17)
    12 августа 2023, 16:13
    Москва пообещала ответ на атаки киевского режима в Крыму

    МИД России: Попытки Киева нанести удары по Крыму не останется без ответа

    Москва пообещала ответ на атаки киевского режима в Крыму
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия решительно осуждает террористические атаки Украины, попытки Киева нанести удары по Крыму не останется без ответа, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия осуждает террористические атаки на Крымский мост, который является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы, следует из комментария на сайте МИД.

    По словам Захаровой, эти диверсии позволяют убедиться международной общественности в «истинной сущности киевского режима», подобным варварским акциям нет оправдания, и Россия не оставит их без ответа.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Киев в субботу предприняли попытки совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитные управляемые ракеты С-200, которые переделали в ударной вариант.

    Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.

    Коментарии (34)
    13 августа 2023, 04:28
    Шольца сравнили с мальчиком, который кричал: «Волк!»

    Welt раскритиковал Шольца за колебания по вопросу поставок Украине ракет Taurus

    Шольца сравнили с мальчиком, который кричал: «Волк!»
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя позицию Берлина по вопросу поставок Украине ракет Taurus, обозреватель Тор Барфус сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с мальчиком-пастухом из басни, который кричал: «Волк!».

    Барфус считает, что Шольц «слишком часто использовал свой страх «эскалации» в качестве оправдания». По мнению Барфуса, такая позиция Шольца вредит самому канцлеру, «подрывая доверие» к нему. Как полагает Барфус, Taurus «не изменят правила игры» на поле боя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    Напомним, в парламенте Германии продолжается активная дискуссия на тему поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, сразу пять партий оказывают давление на Шольца по этому вопросу.

    Коментарии (9)
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