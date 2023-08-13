Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.0 комментариев
Ходаковский: ВСУ увязли в ползучем наступлении
ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России сходу, завязнув в своем ползучем наступлении, заявил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
Как написал Ходаковский в своем Telegram-канале, после активной первой фазы СВО, в которой щедро расходовались ресурсы, назрела ситуация, когда необходимо было уйти в глухую эшелонированную оборону, чтобы выиграть время и параллельно изматывать силы ВСУ.
Он отметил, что сейчас в ВС России прибывает пополнение, вооружение и техника, и ситуация медленно, но уверенно склоняется в нашу пользу.
«Противник рассчитывал, что мы начнем отступать, как отступали на Харьковщине и Херсонщине, но мы уперлись, и он не смог прорвать нашу оборону сходу, завязнув в своем ползучем наступлении. Сейчас он впадает в пока еще легкую панику, и малыми победами пытается поднять дух армии и общества, но математика – наука точная и непредвзятая», – написал Ходаковский.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, это преступление по отношению к украинским солдатам.