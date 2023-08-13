Ходаковский: ВСУ увязли в ползучем наступлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как написал Ходаковский в своем Telegram-канале, после активной первой фазы СВО, в которой щедро расходовались ресурсы, назрела ситуация, когда необходимо было уйти в глухую эшелонированную оборону, чтобы выиграть время и параллельно изматывать силы ВСУ.

Он отметил, что сейчас в ВС России прибывает пополнение, вооружение и техника, и ситуация медленно, но уверенно склоняется в нашу пользу.

«Противник рассчитывал, что мы начнем отступать, как отступали на Харьковщине и Херсонщине, но мы уперлись, и он не смог прорвать нашу оборону сходу, завязнув в своем ползучем наступлении. Сейчас он впадает в пока еще легкую панику, и малыми победами пытается поднять дух армии и общества, но математика – наука точная и непредвзятая», – написал Ходаковский.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, это преступление по отношению к украинским солдатам.