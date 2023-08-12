Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.24 комментария
Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ
Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, это преступление по отношению к украинским солдатам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.
Он отметил, что ВСУ потеряли примерно 60 тыс. солдат, что является огромными потерями. Джонсон расценил это как преступление по отношению к украинским солдатам, передает РИА «Новости».
Экс-агент ЦРУ считает, что с самого начала конфликта у Киева не было шансов на успех, но Зеленского убеждали идти вперед политики США.
Джонсон подчеркнул, что у ВСУ мало артиллерии и ПВО, а без них вообще не стоило начинать контрнаступление.
Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков контрнаступление ВСУ не удалось, а Киев продолжает неэффективно и бесцельно использовать многомиллиардные ресурсы НАТО, чем вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков.