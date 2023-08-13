В Пскове стартовал музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

Tекст: Валентина Григоренко

Заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Федорова отметила, что «Русское лето. ZаРоссию» – это не просто радостный летний праздник, а возможность почувствовать единение с согражданами, проявить свои патриотические чувства, русский дух. По ее словам, патриотизм это не только любовь к России, но и преданность Родине, готовность пожертвовать собой ради своей страны, как это делают сейчас участники СВО. «Все эти смыслы находят отражение в программе фестиваля – в песнях, которые исполняют музыканты, в поэзии, которая звучит со сцены, в спортивных состязаниях на празднике», – подчеркнула она.

Взрослые и дети участвовали в «Дворовых играх» от Арт-студии им. Детства, играли в баскетбол, сдавали нормы ГТО. Для тех, кто увлечен космосом, работали солнечные телескопы. Много интересного и полезно можно было узнать на экоплощадке от экологической библиотеки.

Под музыкальные биты на сцене показали свои поразительные таланты русские богатыри Всемирной атлетической лиги «Сильнейшая нация мира» – мастер спорта России международного класса по пауэрлифтингу, армлифтингу и жиму лежа Алексей Марков и мастер спорта России, абсолютный чемпион международного турнира по тяжелой атлетике Евгений Казаков.

Свои стихи читала на фестивале Мария Ватутина, поэт, эссеист, член союза писателей Москвы, Победитель Первого Всероссийского турнира «Красная площадь. Время поэтов», обладатель титула «Голос нашего времени» и других всевозможных конкурсов, автор 15 книг. Она рассказала, что последние два года ее стихи посвящены участникам СВО, и в Пскове она прочла именно эти стихи, а также стихи посвященные Пушкину.

По мнению руководителя регионального исполкома Народного фронта в Псковской области Виктора Остренко, разнообразная программа фестиваля делает его интересным для горожан всех возрастов, здесь каждый может почувствовать себя активным участником событий.

Общественное движение «Народный фронт» выступило партнером фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» и организовало для жителей Пскова интерактивные кабины «#СвоихНЕбросаем!», где каждый желающий мог записать слова поддержки для ребят-военнослужащих, которые сейчас защищают Россию в ходе СВО.

Завершил концертную программу в Пскове гимн патриотического фестиваля, посвященного лету и защитникам Родины. Всего в фестивале примут участие 26 городов в разных федеральных округах.