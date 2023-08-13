Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.12 комментариев
Четыре человека погибли в результате взрыва дома в Питтсбурге
ABC: По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва жилого дома в США
Четыре человека погибли в результате взрыва жилого дома в пригороде Питтсбурга (штат Пенсильвания), сообщил телеканал ABC.
По его информации, взрыв произошел в одном из жилых домов, после чего возник пожар, перекинувшийся на соседние здания, три дома были полностью уничтожены, минимум четыре человека погибли, один числится пропавшим без вести, еще один человек находится в критическом состоянии, передает ТАСС.
Как отмечает телеканал, на место происшествия направились 18 пожарных бригад, причины взрыва выясняются.