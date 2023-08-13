Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.8 комментариев
Глава Международной ассоциации бокса обвинил МОК в «грабеже» спортсменов
Президент Международной ассоциации бокса Кремлев заявил, что руководство МОК грабит спортсменов
Руководство Международного олимпийского комитета грабит спортсменов и относится к ним, как к рабам, заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
Кремлев считает, что МОК «не заботится о спортсменах». По его мнению, Игры Дружбы не являются аналогом Олимпиады, а превосходят ее, потому что на ОИ об участниках соревнований «нет никакой заботы». Кремлев заявил, что МОК управляют лица, которые «не соответствуют» занимаемым постам, передает ТАСС.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программе игр будут представлены 27 видов спорта. Украинские спортсмены будут приглашены для участия.