Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.5 комментариев
ВСУ потеряли 100 человек на Краснолиманском направлении
Марочко: Попытки штурмов на Краснолиманском направлении привели ВСУ к потере 100 человек
Украинские войска продолжают безуспешные попытки прорвать российскую оборону на Краснолиманском направлении, атаки ведутся около Сватово, а в ходе «мясных» штурмов сел Макеевка и Терны за несколько суток ВСУ потеряли порядка 100 человек убитыми, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, за несколько суток в результате «мясных» штурмов в районах Макеевки и Терны безвозвратные потери в личном составе противника составили порядка 100 военнослужащих, передает РИА «Новости».
Он отметил, что действия ВСУ направлены на выявление слабых мест в обороне ВС России. Не добившись желаемого результата на одном участке, украинское командование перенаправляет основные усилия на другой.
Ранее ВКС России нанесли удары по ВСУ на Краснолиманском направлении.