Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.0 комментариев
Полиция нашла избившего подростка за замечание жителя Воронежа
Полиция задержала избившего подростка за замечания жителя Воронежа
Полицейские установили личность мужчины, который во дворе дома в Воронеже избил подростка за сделанное ему замечание, сообщает в ГУМВД по региону.
С заявлением о причинении телесных повреждений обратилась в полицию мать пострадавшего. По ее словам, она выезжала вместе со своими сыном подростком из двора, но на пути у них встала «Газель», из которой мужчина что-то разгружал. На просьбу уступить дорогу, он не отреагировал, передает РИА «Новости».
В какой-то момент в конфликт вмешался сын женщины, который сделал мужчине замечание и попросил его освободить дорогу, но в ответ получил удар по лицу. Полиция установила грузчика, который ударил подростка, им оказался 58-летний местный житель. Пострадавший подросток направлен на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура обжалует решение суда по делу жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z. До этого следователи задержали 43-летнего жителя Новороссийска, который напал на 16-летнего подростка в маршрутке.