Полиция нашла избившего подростка за замечание жителя Воронежа

Полиция задержала избившего подростка за замечания жителя Воронежа

Tекст: Вера Басилая

С заявлением о причинении телесных повреждений обратилась в полицию мать пострадавшего. По ее словам, она выезжала вместе со своими сыном подростком из двора, но на пути у них встала «Газель», из которой мужчина что-то разгружал. На просьбу уступить дорогу, он не отреагировал, передает РИА «Новости».

В какой-то момент в конфликт вмешался сын женщины, который сделал мужчине замечание и попросил его освободить дорогу, но в ответ получил удар по лицу. Полиция установила грузчика, который ударил подростка, им оказался 58-летний местный житель. Пострадавший подросток направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура обжалует решение суда по делу жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z. До этого следователи задержали 43-летнего жителя Новороссийска, который напал на 16-летнего подростка в маршрутке.