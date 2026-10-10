Москвичей предупредили о сильном ветре до 17 м/с

Сбой в работе приложения «Яндекс Go» произошел в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

В Москве зафиксирован масштабный сбой в работе популярного приложения для заказа такси «Яндекс Go», из-за которого пользователи временно лишились возможности воспользоваться услугами сервиса, передает РИА «Новости».

При попытке вызвать машину на экранах смартфонов появляется системное уведомление, информирующее о том, что прямо сейчас заказать такси не получится, и предлагающее повторить попытку примерно через пять минут.

Информацию о неполадках также подтверждает статистика специализированного сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно его данным, только за последний час клиенты оставили около 1,6 тыс. жалоб на плохую работу мобильного приложения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров.

В четверг пользователи в России пожаловались на неполадки в работе «Яндекс Почты».

В сервисах компании начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью.