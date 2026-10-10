  • Новость часаВ «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова
    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа
    Axios: США пригрозили лишить Киев разведданных
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    Додик пообещал поднять вопрос о прокладке трубопровода для российского газа
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    17 комментариев
    10 октября 2026, 14:24 • Новости дня

    Москвичей предупредили о сильном ветре до 17 м/с

    Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Москвы призвали горожан и гостей столицы быть внимательными на улицах из-за сильного порывистого ветра, который может достигать 17 м/с.

    До конца дня в столичном регионе ожидается усиление ветра до 17 м/с, сообщает комплекс городского хозяйства мэрии Москвы.

    «Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», – призвали в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гидрометцентр предупредил о сохранении сильного ветра в Московском регионе. В тот же день в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    В четверг синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму.

    9 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Сбой в работе приложения «Яндекс Go» произошел в Москве
    Сбой в работе приложения «Яндекс Go» произошел в Москве
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Москвы временно лишились возможности вызвать такси из-за неполадок в работе сервиса «Яндекс Go».

    В Москве зафиксирован масштабный сбой в работе популярного приложения для заказа такси «Яндекс Go», из-за которого пользователи временно лишились возможности воспользоваться услугами сервиса, передает РИА «Новости».

    При попытке вызвать машину на экранах смартфонов появляется системное уведомление, информирующее о том, что прямо сейчас заказать такси не получится, и предлагающее повторить попытку примерно через пять минут.

    Информацию о неполадках также подтверждает статистика специализированного сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно его данным, только за последний час клиенты оставили около 1,6 тыс. жалоб на плохую работу мобильного приложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров.

    В четверг пользователи в России пожаловались на неполадки в работе «Яндекс Почты».

    В сервисах компании начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Суд отказался арестовать следователя по делу о пропаже украшений Лерчек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Басманный суд Москвы отказался отправлять под домашний арест следователя Никиту Тулупова, обвиняемого в превышении полномочий из-за пропажи изъятых у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) ювелирных изделий.

    Басманный районный суд Москвы отклонил ходатайство об избрании меры пресечения следователю Никите Тулупову, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Суд отказался удовлетворять ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», – сказала собеседница агентства.

    Тулупову инкриминируется превышение должностных полномочий. По данным следствия, он не приобщил к материалам дела данные о ювелирных изделиях, которые были изъяты в ходе расследования уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

    Ранее в пятницу правоохранительные органы завели дело на следователя из-за пропажи украшений блогера. Следствие запросило для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд решил заново рассмотреть уголовное дело Чекалиной.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Непогода вынудила Киев приспустить главный флаг Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве временно приспустят главный флаг Украины из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщила городская администрация.

    «В Киеве 9 октября из-за прогнозируемой непогоды временно приспустят главный флаг Украины. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца суток в городе порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

    Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий. Высота флагштока у монумента «Родина-мать», на котором размещено полотнище размером 16 на 24 метра, составляет почти 90 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские операторы БПЛА ударили по флагу Украины в Краматорске.

    В прошлом году в Киеве приспустили главный флаг Украины из-за урагана.

    В 2024 году главное украинское знамя в столице страны снимали в третий раз за несколько дней.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Суд взыскал с производителя лекарств «Аксельфарм» почти 567 млн рублей

    Суд по иску ФАС взыскал с компании «Аксельфарм» почти 567 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и постановил взыскать с фармацевтической компании «Аксельфарм» почти 567 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

    «Суд решил взыскать с ООО «Аксельфарм» в федеральный бюджет доход в размере 566 951 059 рублей 34 копейки… полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства», – огласила резолютивную часть решения судья Наталия Дейна, передает РИА «Новости».

    В ноябре 2024 года ФАС предписала компании перечислить в бюджет незаконный доход от продажи дженерика противоопухолевого препарата «Осимертиниб». Оригинал лекарства защищен патентом шведской AstraZeneca, которая продает в России препарат под названием «Тагриссо».

    Попытки «Аксельфарма» оспорить решение о нарушении антимонопольного законодательства закончились отказом в судах.

    На прошлой неделе суд взыскал с фармкомпании «Аксельфарм» еще 514 млн рублей. В прошлом месяце ФАС подала иск на 961 млн рублей к этому же производителю лекарств.

    В июле антимонопольщики возбудили дело против компании «Замбон-фарма» из-за завышения цен на антибиотик.


    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву

    Собянин: Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны отразили атаку 15 беспилотных летательных аппаратов.

    Силы ПВО Минобороны отразили атаку 15 БПЛА на подлете к столице, сообщил Собянин в Max. По его словам, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Других подробностей градоначальник не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников.

    Ранее российские военные сбили 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.

    В понедельник Собянин сообщил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело почти 10 тыс. дронов.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Анонсировано увеличение стоимости проезда по МСД в часы пик

    Дептранс Москвы: Проезд по МСД в часы пик подорожает до 25 рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 16 октября стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы будет проиндексирована на шесть рублей, сообщил департамент транспорта Москвы.

    «С 16 октября на шесть рублей будет проиндексирована стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы – с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 в рабочие дни – до 25 рублей за участок», – сообщает Дептранс Москвы.

    Отмечается, что проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. При этом стоимость транзитного проезда не изменится и составит 950 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти сообщили об увеличении стоимости проезда по МСД в часы пик.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о сохранении сильного ветра в Московском регионе

    Гидрометцентр: Сильный ветер с дождями сохранится в Московском регионе еще сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сильный порывистый ветер с дождями сохранится в Москве и Подмосковье в течение ближайших суток из-за надвигающегося холодного атмосферного фронта, сообщили в Гидрометцентре.

    Сильный порывистый ветер сохранится в Москве и Подмосковье еще в течение суток, при этом не исключены осадки, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. «Предстоящей ночью в регионе не исключен местами умеренный дождь, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с», – сообщил представитель ведомства. По его словам, порывы ветра до 17 м/с сохранятся в столице и области и днем в субботу.

    Ночью температура воздуха в Москве составит плюс 7-9 градусов, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов тепла. Днем в субботу в мегаполисе прогнозируется 11-13 градусов выше нуля, по области – 9-14 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

    В Гидрометцентре пояснили, что на погоду в выходные будет влиять холодный атмосферный фронт с центром над Архангельской областью. В зоне его влияния ожидается усиление ветра и выпадение осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу синоптики пообещали москвичам облачную и теплую погоду.

    В четверг в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности.

    Ранее метеорологи объяснили причины завершения сухой осени в столице.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    В Московском зоопарке начали строить вольер для панды Катюши с женихом

    Руководство Московского зоопарка анонсировало новый вольер для панды Катюши

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила о возведении нового огромного вольера для панды Катюши и ее будущего партнера.

    Московский зоопарк планирует разместить в новом вольере панду Катюшу и ее будущего жениха. Сейчас на территории зоосада идут работы по обустройству площадки для трехлетней самки большой панды и самца, которого планируют найти ей к пяти-шести годам, сообщает РИА «Новости».

    «Мы строим огромный вольер для нашей любимицы Катюши и ее жениха в будущем, как мы надеемся», – заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в эфире телеканала «Москва 24».

    Она добавила, что специалисты также возводят новые пространства для золотых обезьян. Кроме того, вдоль Красной Пресни планируется убрать каменные заборы с решетками и создать стеклянную галерею, через которую посетители смогут наблюдать за благоустроенным прудом и розовыми фламинго.

    На данный момент в зоопарке живут самец Жуи, самка Диндин и их дочь Катюша, при этом каждая панда занимает отдельный вольер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о съедающей 30 кг бамбука панде Катюше.

    Посол Китая назвал условия содержания панд в Москве лучшими.

    В марте Катюша выбрала зеленый куб-мяч любимой игрушкой.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 06:54 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО сбила десять дронов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – заявил Собянин в «Максе».

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву.

    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост. В результате атаки был ранен мужчина.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Бросившая бокал в голову посетителя концерта москвичка получила условный срок

    Москвичка получила три года условно за брошенный в посетителя концерта бокал

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд назначил три года лишения свободы условно женщине, которая на концерте группы «Марсель» бросила бокал с напитком в голову мужчине из-за направленной на нее камеры.

    В Москве осудили женщину, бросившую бокал в посетителя концерта группы «Марсель». Суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком на тот же срок. В пользу потерпевшего взыскана компенсация, но сумма выплат не оглашается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

    Пострадавший мужчина пришел на концерт группы «Марсель» с женой и семьей сестры. Он снимал происходящее на камеру GoPro и направился к бару. В толпе камера оказалась направлена на неизвестную девушку, которая начала толкать его, ударила телефоном, а затем бросила в голову бокал с напитком.

    Осколки попали в голову пострадавшего, проверяя рану, он порезал руку. Мужчину госпитализировали и наложили швы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Девушка вину не признала, заявив, что потерпевший сам спровоцировал конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд в Петербурге освободил актрису Дроздову от наказания. В январе было открыто уголовное дело после обнаружения школьницей иголки в шоколадке в Калуге. В прошлом году гособвинение запросило условный срок для экс-судьи Тришкина.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Силы ПВО сбили еще 15 беспилотников на подлете к Москве

    Силы ПВО за сутки уничтожили 25 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны еще 15 беспилотников на подлете к Москве.

    «Сбиты пятнадцать беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Сергей Собянин.

    С учетом этих данных с начала суток средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к столице 25 БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники. В пятницу силы противовоздушной обороны отразили атаку 15 аппаратов на столицу.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    За ночь субботы к Москве летели 403 дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сторону Московского региона за ночь летело более 400 беспилотных летательных аппаратов, из них 25 были уничтожены на подлете к столице.

    В ночь на субботу в сторону Московского региона летело 403 БПЛА. 25 беспилотников были ликвидированы на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «В период с 20:30 9 октября по 08:30 10 октября в сторону Московского региона летело 403 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 25 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил Собянин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны сбили еще 15 беспилотников на подлете к Москве. В пятницу силы ПВО отразили атаку еще 15 беспилотников на Москву. А во вторник при атаке беспилотников в Подмосковье были повреждены жилые дома.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Минувший сентябрь в Москве стал самым влажным за четыре года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщил, что обильные осадки в прошедшем сентябре обеспечили городу чистый воздух на протяжении всего месяца.

    Среднемесячная температура в первый месяц осени в Москве превысила норму на 2,3 градуса. При этом в городе выпало 73% от месячной нормы осадков, что сделало сентябрь 2026 года самым влажным за последние четыре года, передает ТАСС, ссылаясь на столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

    Влажная погода благоприятно отразилась на качестве воздуха, существенно снизив количество мелких взвешенных частиц. Их концентрация упала более чем на 15% по сравнению с показателями прошлого года, а уровни других загрязняющих веществ остались в пределах допустимых норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. В среду москвичам пообещали потепление. А в понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры воздуха в столице к концу недели.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Рублево-Архангельская линия метро Москвы стала первой цифровой веткой

    Рублево-Архангельская линия столичного метро стала цифровой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рублево-Архангельская линия столичного метрополитена стала лидером среди других веток по количеству цифровых элементов навигации.

    На Рублево-Архангельской линии московского метро установили 160 инновационных указателей, что сделало ее лидером по числу элементов цифровой навигации, передает РИА «Новости».

    «Рублево-Архангельская линия, запущенная президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным, стала лидером среди других линий метро по числу цифровых навигационных элементов», – сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    Цифровые табло заработали на всех пяти станциях «графитовой» ветки: «Деловом центре», «Шелепихе», «Звенигородской», «Народном Ополчении» и «Бульваре Генерала Карбышева». Больше всего таких экранов – 49 штук – разместили на «Звенигородской». На станции «Деловой центр», ведущей к крупнейшему деловому кластеру Москвы, инновационные указатели появились впервые.

    Вице-мэр добавил, что за два года существования проекта цифровой навигации число линий метро с новыми табло выросло в три раза. Стратегия развития Московского транспорта предполагает, что к 2030 году в подземке появится более 3,4 тыс. инновационных указателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин открыл новую линию метро в Москве.

    Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской линии метро.

     Чуть ранее Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей на этой ветке.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    Собянин назвал состав столичной команды на чемпионат «Абилимпикс»

    В Москве завершился отбор участников национального чемпионата «Абилимпикс»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги городского этапа соревнований «Абилимпикс» и сообщил о включении 154 специалистов в сборную столицы.

    В столичную команду для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» по итогам московского этапа отобраны 154 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на мэра Москвы.

    «Завершился московский этап чемпионата «Абилимпикс-2026»… По итогам соревнований определился состав команды Москвы на Национальный чемпионат «Абилимпикс». На всероссийском конкурсе, который пройдет в столице с 31 октября по 3 ноября, наш город представят 154 профессионала», – заявил Собянин.

    В команду Москвы вошел ветеран спецоперации на Украине Александр Линник, работающий старшим мастером электротехнического цеха в Государственном Кремлевском дворце, а также студент Эльдар Ялалов. Кроме того, столицу представят победители регионального этапа Вячеслав Кондратьев, Дамир Арсланов и Алиса Зотова.

    Всего в финале московских соревнований участвовали 890 жителей города, включая шестерых ветеранов спецоперации. По словам Собянина, задания были приближены к реальным производственным задачам, а в их составлении участвовали работодатели – партнеры чемпионата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Казани подвели итоги чемпионата «Абилимпикс» для ветеранов спецоперации.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    Вооруженные силы России взяли под контроль Лукашово и Лобановку
    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области
    Депутат АдГ Зингер: Правящие партии Германии не могут найти преемника Мерцу
    График выплаты долгов Украины Западу растянулся как минимум до 2061 года
    Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам
    Белоруссия запретила продажу чая Greenfield из-за плесени

    Россия обеспечила себя мясом

    Четыре года подряд Россия полностью обеспечивает себя мясом. Отрасль продолжает расти благодаря открытию новых экспортных рынков. Экспорт приносит несколько миллиардов долларов. Однако у отрасли есть куда более важное значение для России. Это продуктовая безопасность. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации