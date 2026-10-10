Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.0 комментариев
Москвичей предупредили о сильном ветре до 17 м/с
Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра
Власти Москвы призвали горожан и гостей столицы быть внимательными на улицах из-за сильного порывистого ветра, который может достигать 17 м/с.
До конца дня в столичном регионе ожидается усиление ветра до 17 м/с, сообщает комплекс городского хозяйства мэрии Москвы.
«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», – призвали в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гидрометцентр предупредил о сохранении сильного ветра в Московском регионе. В тот же день в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.
В четверг синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму.