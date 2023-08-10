Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.5 комментариев
Скончался один из раненых после обстрела ВСУ села в Брянской области
Число погибших от обстрела ВСУ в селе Брянской области увеличилось до двух человек
Жертвами обстрела села Чаусы Брянской области со стороны ВСУ стали два человека, от полученных ранений умер один из раненных, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале глава региона сообщил, что в результате обстрела ВСУ один человек погиб, ранения различной степени тяжести получили мужчина и женщина, позднее мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался.
Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село в Брянской области, есть погибший и двое раненых.