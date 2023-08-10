Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.5 комментариев
При обстреле ВСУ села в Брянской области погиб человек
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село в Брянской области, есть погибший и раненые
Вооруженные силы Украины обстреляли село Чаусы Брянской области, один человек погиб, двое получили ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Глава региона в своем Telegram-канале написал, что раненые при обстреле ВСУ села Чаусы Брянской области доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее в понедельник ВСУ запустили по территории Белгородской области порядка 50 боеприпасов, система ПВО сбила два БПЛА, осколки беспилотников повредили три домовладения и ЛЭП.