При обстреле ВСУ села в Брянской области погиб человек

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    5 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    29 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    15 комментариев
    Новости
    17:37Народная артистка Лариса Голубкина попала в больницу

    Народная артистка Лариса Голубкина госпитализирована после падения.

    17:28На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин

    Мобилизация на Украине затронет каждого мужчину, на фронт будут отправлены еще сотни тысяч человек, заявил глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «РБК-Украина».

    17:19Комик Коваль пожаловался на жизнь в Европе

    Стендап-комик Дмитрий Коваль пожаловался на своем YouTube-канале, что в ресторанах Европы невкусно готовят.

    17:11При обстреле ВСУ села в Брянской области погиб человек

    Вооруженные силы Украины обстреляли село Чаусы Брянской области, один человек погиб, двое получили ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    17:03В ФРГ решили объявить о поставках Киеву крылатых ракет Taurus

    Правительство Германии намерено «в ближайшее время» сообщить о готовности отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    16:54Белый дом: США передали Украине все необходимое для контрнаступления

    Соединенные Штаты дали украинцам все, о чем те просили для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, а с началом осени продолжать его будет еще сложнее, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

    16:46Дело об оскорблении ребенка в шапке Z решили пересмотреть

    Генпрокуратура обжалует решение суда по делу жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z, сообщила пресс-служба ведомства.

    16:38Содержание ядовитого газа в Омске превысило допустимые концентрации

    Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлорида водорода зафиксировано в двух округах Омска, жители города пожаловались на химический запах, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

    16:30Белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты

    Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии за последние две недели пресекли ряд попыток проникновения на охраняемые территории и объекты, сообщила пресс-служба Минобороны.

    16:22Рар: Бундестаг продавит Шольца по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus

    Основными инициаторами давления на Олафа Шольца являются ХДС и «Зеленые». Тем не менее сторонники куда большей помощи Украине есть и в других партиях страны. Вероятно, канцлер не сможет долго сопротивляться столь сильному мейнстриму. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Бундестаге заявили о необходимости усиления давления на канцлера по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus.

    16:18Добыча нефти в России в июне снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки

    В России добыча нефти в июне снизилась к уровню мая на 100 тыс. баррелей – до 9,5 млн баррелей в сутки, следует из данных актуального доклада ОПЕК.

    16:10Иран призвал ЮАР поддержать ускоренное членство Тегерана в БРИКС

    Иран призывает Южную Африку поддержать его «ускоренное вступление» в БРИКС, сообщает агентство Bloomberg.

    16:02Названа соцсеть, в которой россияне проводят больше всего времени

    Больше всего времени российские интернет-пользователи проводят во «ВКонтакте», а большинство россиян заходит в соцсети или мессенджеры каждый день, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    15:53В ВСУ усомнились в возможности выхода Украины на границы начала СВО

    Украина не сможет выйти не только на границы 1991 года, но и на границы 24 февраля 2022 года, считает снайпер вооруженных сил Украины Константин Прошинский.

    15:45Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай

    Россия обеспечила почти 20% от общего объема импорта нефти Китаем, в Индии поставки российской нефти составляют 45% от общего объема, следует из отчета ОПЕК.

    10 августа 2023, 17:11

    При обстреле ВСУ села в Брянской области погиб человек

    Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село в Брянской области, есть погибший и раненые

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины обстреляли село Чаусы Брянской области, один человек погиб, двое получили ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Глава региона в своем Telegram-канале написал, что раненые при обстреле ВСУ села Чаусы Брянской области доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Ранее в понедельник ВСУ запустили по территории Белгородской области порядка 50 боеприпасов, система ПВО сбила два БПЛА, осколки беспилотников повредили три домовладения и ЛЭП.

    10 августа 2023, 04:59
    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ

    Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал «кавээнщиков» у власти на Украине дилетантами

    Украинский генерал обвинил «кавээнщиков» у власти в огромных потерях ВСУ
    @ Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский не может управлять страной, это привело к огромным потерям в войсках, заявил генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос сказал, что число убитых «идет на десятки тысяч», еще «десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения», с Украины «уехали миллионы». По словам Кривоноса, украинская власть «не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов». «Они просто дилетанты», – приводит его слова РИА «Новости».

    Генерал-майор посетовал на то, что подготовка многих чиновников на Украине не отвечает занимаемым постам, это ведет к коррупции, а также к недоверию со стороны населения. Кривонос пожаловался, что «министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте». «Его назначение как раз показывает ошибку властей: то кавээнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист», – сказал Кривонос.

    Напомним, Кривонос назвал главной ошибкой Зеленского то, что президент Украины недооценил российскую армию. Он считает, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных.

    Коментарии (28)
    9 августа 2023, 22:58
    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми

    Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвала шуткой слова о том, что «украинцы – люди, а русские – нет»

    Трансгендерный спикер ВСУ назвала шуткой отказ считать русских людьми
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которая стала спикером вооруженных сил Украины для западной аудитории, заявила, что ее отказ считать русских людьми был просто шуткой.

    Эштон-Чирилло пожаловалась, что на нее «набросились» из-за «шутки». Она утверждает, что говорила в данном случае не о «российских военных», а об их «картонных фигурах». Она обратилась к картонной фигуре, установленной рядом: «Вам есть что на это ответить?» «Ответить ему нечего, ведь он картонный», – приводит слова спикера ВСУ RT.

    «А еще мне нравится с картонными фигурами хулиганить», – заявила она, опрокинув изображение российского солдата.

    Напомним, Чирилло во время видеообращения рассказала, чем, по ее мнению, отличаются украинцы и россияне. «В чем разница между нами и ними? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они – за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они – нет», – сказала она, показывая на изображение российского солдата.

    Коментарии (62)
    10 августа 2023, 01:29
    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине

    Замглавы МИД России Галузин перечислил условия урегулирования ситуации на Украине

    МИД назвал условия урегулирования ситуации на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование ситуации на Украине возможно, если Украина вернется к изначальным основам своего суверенитета, а также признает новые территориальные реалии, обеспечит демилитаризацию и денацификацию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин указал, что изначальные основы суверенитета Украины предполагают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны. Украина должна признать «новые территориальные реалии», сказал он, обеспечить «демилитаризацию и денацификацию», а также «права русскоязычных граждан и национальных меньшинств», передает ТАСС.

    При этом Галузин подчеркнул, что урегулирование невозможно, пока Украина не «прекратит боевые действия и террористические атаки». Кроме того, Запад должен прекратить «накачивать ВСУ вооружениями». Подчеркивается, что украинская «формула мира» не имеет «никакого отношения к мирному урегулированию», это «набор ультиматумов к России с требованием о капитуляции».

    Оценивая мирные инициативы стран БРИКС и Африки, Галузин сказал, что многие из этих государств продемонстрировали «глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения».

    Напомним, руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, США сами велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    Коментарии (17)
    10 августа 2023, 06:44
    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Минобороны России сообщило о попытках киевского режима атаковать беспилотниками Москву и Севастополь

    Украина попыталась атаковать беспилотниками Москву и Севастополь
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима устроить с помощью беспилотников террористические атаки, сообщило Минобороны России.

    ПВО уничтожило два летевших к Москве беспилотника над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило ведомство в Telegram.

    Кроме того, два беспилотника сбили у Севастополя. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали в акватории Черного моря.

    Никто не пострадал, разрушений нет.

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщили, что в ночь на четверг вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, в настоящее время они работают штатно, передает РИА «Новости».

    Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве.

    Коментарии (16)
    10 августа 2023, 13:25
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ около Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка М109 Paladin, а также американская артиллерийская система М777, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (4)
    10 августа 2023, 05:15
    ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники

    Собянин сообщил о двух сбитых ПВО ударных беспилотниках, которые летели к Москве

    ПВО сбила летевшие к Москве ударные беспилотники
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами противовоздушной обороны сбиты два ударных беспилотника, которые летели к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что это произошло около 04.00 мск. Один беспилотник был уничтожен в Калужской области, второй сбили в районе ЦКАД.

    Напомним, Украина предпринимает попытки атак на Москву, используя беспилотники. Накануне над территорией Московской области были уничтожены два БПЛА.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 04:25
    Взрывы прогремели в Киевской области

    Взрывы произошли в Киевской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели в Киевской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской и Хмельницкой областях Украины слышны взрывы, объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что работает украинская система ПВО, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «Герани» цветут в небе Украины».

    Напомним, сообщалось о взрывах в Черниговской области Украины, а также в городе Запорожье, который удерживают украинские силы.

    Коментарии (2)
    10 августа 2023, 08:42
    ВСУ попытались контратаковать возле Сватово в ЛНР

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил о попытке ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении

    ВСУ попытались контратаковать возле Сватово в ЛНР
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим предпринимает попытки контратаковать позиции российских военнослужащих близ реки Жеребец северо-западнее от Сватово, сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, киевское командование стало активно атаковать оборону ВС России около недавно созданного плацдарма западнее реки Жеребец и западнее населенного пункта Ковалевка.

    Также Марочко добавил, что ВСУ стремятся вернуть утраченные ими позиции и попытаться отбросить россиян на противоположный берег.

    Ранее Российская армия уничтожила за минувшие сутки около 280 военных Украины на Донецком и Краснолиманском направлениях.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 03:30
    Командир спецназа «Ахмат» оценил потери Украиной западной военной техники

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о потере Украиной 30% поставленной Западом военной техники

    Командир спецназа «Ахмат» оценил потери Украиной западной военной техники
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли свыше 30% военной техники, предоставленной Западом, большая часть оставшейся находится в режиме «латания дыр», заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Вооруженных сил России Апты Алаудинов.

    Алаудинов также сообщил, что в результате попыток наступления ВСУ потеряли «кадры, которые были лучше всех подготовлены». По его словам, украинские войска «несут потери по всему периметру», ВСУ лишились большей части офицерского состава младшего звена. Он заявил, что новые подразделения Украина собирает из остатков, но для их подготовки у Киева не остается времени, передает РИА «Новости».

    Алаудинов заверил, что российские силы «все контролирует». Он сообщил, что «разведка все фиксирует», а «информация поступает стабильно», так что войска России «полностью готовы к очередному контрнаступлению». «Хоронить их заранее, как это делает противник по отношению к нам, мы не будем. Мы знаем о планах врага, и мы будем доделывать свою работу», – сказал он.

    Напомним, СМИ сообщали, что ВСУ вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники. Президент России Владимир Путин сообщал, что трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов. Также российский лидер отмечал, что западные танки горят лучше советских.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 06:20
    Киев представил США первый доклад о применении кассетных боеприпасов

    CNN сообщил о передаче Украиной первого доклада о применении американских кассетных боеприпасов Пентагону

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагону передан первый украинский доклад о применении кассетных боеприпасов, которые Украина получила от США, сообщил украинский чиновник.

    В докладе, как заявил украинский чиновник, указаны «количество выпущенных снарядов» и «количество уничтоженных российских целей». При этом он отказался озвучить точные цифры, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Напомним, Украина использует поставленные США кассетные боеприпасы. Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку Киеву этих боеприпасов и их использование следует считать преступлением.


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    10 августа 2023, 07:41
    Российская авиация нанесла удары по ВСУ

    Российская авиация нанесла удары по украинским войскам на нескольких направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    По объектам вооруженных сил Украины на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Краснолиманском и Сватовском направлениях нанесены авиаудары, сообщили начальники пресс-центров группировок российских войск «Юг» и «Центр» Вадим Астафьев и Александр Савчук.

    Астафьев рассказал, что истребители-бомбардировщики Су-34 поразили свыше десяти объектов вооруженных сил Украины на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском направлениях. Также уничтожена живая сила противника у населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка, бронетехника ВСУ – в районах Курдюмовки и Клещеевки (Артемовский район ДНР). FPV-дронами поражены две БМП украинских войск в районе Андреевки. Кроме того, беспилотники атаковали опорный пункт ВСУ у населенного пункта Красное. Артиллерия уничтожила пять украинских БМП и БТР на Соледаро-Артемовском направлении, передает РИА «Новости».

    В свою очередь Савчук рассказал, что авиация и артиллерия нанесли удары по ВСУ на Краснолиманском направлении в районах червонопоповского участка и Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 50 боевиков, БМП и пикап, передает ТАСС.

    Нанесены авиаудары по двум командно-наблюдательным пунктам, полевому складу боеприпасов и комплексу радиоэлектронной борьбы ВСУ у населенных пунктов Торское и Серебрянка. На Сватовском направлении российская авиация поразила штурмовые группы ВСУ, уничтожила пикап и до десяти украинских боевиков.

    В результате контрбатарейной борьбы были поражены украинские РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Российская ПВО сбила три беспилотника ВСУ у населенных пунктов Рубежное, Новоалександровка и Варваровка.

    Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Освобождение за последние несколько дней пяти населенных пунктов на данном направлении стало «серьезным показателем» для российских военных, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

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    10 августа 2023, 14:45
    В ГУР МО Украины признались в планах убить российских генералов

    ГУР МО Украины: Украинский спецназ ставит своей целью убийство российских генералов

    Tекст: Вера Басилая

    Батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России, им поставлена цель в том числе уничтожить высшее руководство ВС России, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

    По его словам, спецподразделения ГУР Минобороны  Украины «эффективно» работают за линией фронта, в их задачу входит в том числе убийство российских генералов, передает ТАСС.

    Ранее британская газета Times написала, что бойцы украинского батальона «Шаман» ставят своей целью убийство старших офицеров ВС России.

    До этого The New York Times писала, что США передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, как пресечь украинский терроризм.

    Коментарии (16)
    10 августа 2023, 04:16
    Задержан собиравшийся вступить в ВСУ житель Благовещенска

    Собиравшийся улететь на Украину и воевать на стороне ВСУ житель Благовещенска задержан в аэропорту

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропорту Благовещенска задержан местный житель, который собирался улететь на Украину и принять участие в боевых действиях на стороне украинских войск, сообщило управление ФСБ по Амурской области.

    В сообщении говорится, что мужчина подозревается в «приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника для участия в военных действиях в составе вооруженных сил иностранного государства», передает РИА «Новости».

    Арестованный на два месяца мужчина – «последователь и сторонник запрещенных в России организаций». Он «инициативно» связался через интернет с украинским националистическим формированием, после чего получил «инструкции по конспиративному выезду» из России и попытался «убыть на территорию Украины». Открыто уголовное дело о приготовлении к государственной измене.

    Мужчина признал, что собирался «бороться с властью, убивая вооруженных российских солдат». «Осознавая, что мне придется это делать. Я это все осознавал», – сказал он.

    В начале августа ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в ВСУ. В июле был задержан житель Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного террористического подразделения.

    Коментарии (2)
    10 августа 2023, 08:46
    В Калужской области рассказали о последствиях атаки беспилотника

    Глава Калужской области Шапша: Последствий для людей и инфраструктуры после атаки беспилотника в Калужской области нет

    Tекст: Александра Юдина

    Обошлось без последствий для людей и инфраструктуры после атаки БПЛА на Малоярославский район Калужской области, сообщает глава региона Владислав Шапша.

    В своем Telegram-канале он отметил, что в четверг в Малоярославецком районе в 04.03 средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат.

    Несколькими днями ранее российская система противовоздушной обороны сбила БПЛА в Ферзиковском районе Калужской области.

    Коментарии (0)
    10 августа 2023, 17:03
    В ФРГ решили объявить о поставках Киеву крылатых ракет Taurus

    Кабмин Германии выразил намерение объявить о поставках Киеву крылатых ракет Taurus

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительство Германии намерено «в ближайшее время» сообщить о готовности отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    Сейчас идет проработка этого вопросы с союзниками Берлина, прежде всего с США, передает ТАСС со ссылкой на портал t-online. Официальное объявление будет сделано в ближайшее время, уточнил источник портала в правительстве.

    Ранее власти ФРГ отвергали возможность передачи Киеву ракет Taurus, дальность действия которых достигает 500 км. На минувшей неделе ведомство канцлера Олафа Шольца запросило у Минобороны важные сведения по Taurus.

    Коментарии (4)
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    Поражение ВСУ становится поражением Байдена

    Американская пресса признает провал украинского наступления и пророчит в результате «большие проблемы в США» для Зеленского. Поддержка Украины может с политической точки зрения дорого обойтись и администрации Белого дома. Почему же Байден даже перед лицом личного поражения поддерживает финансирование киевского режима – и когда Америка все-таки прекратит делать это? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

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