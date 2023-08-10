Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
В России объяснили, как уберечься от мошенничества с подменой номера и голоса
Аналитик Ульянов рассказал, что мошенничество с подменой номера телефона и голоса сложно в реализации
Защититься от мошенничества с подменой голоса и номера телефона помогут стандартные меры, рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.
По его словам, существует, скорее, теоретическая возможность реализации такой схемы, так как в практическом смысле такую схему сложно реализовать, передает телеканал 360.
Ульянов пояснил, что мошенники могут использовать элементы этой схемы по отдельности, к примеру, только дипфейки. При этом осуществить подмену номера гораздо сложнее, чем это кажется в теории.
«Все крупные операторы связи подключены к системе, которая предупреждает такие вещи, поэтому подменять номер проблематично. Это не исключено вовсе, но в целом количество атак, связанных с подменой номеров, существенно снизилось благодаря подключению к этой системе», – подчеркнул он.
Ульянов заметил, что запутанная схема с подменой голоса и номера не может получить широкое распространение из-за слишком большого количества нюансов. Так, чтобы создать голос кого-то из близких жертвы, нужно понять, что это за человек, кто его родственники, созвониться с ним и пообщаться.
«Очень нетривиальная схема и довольно запутанная. Потребует серьезных ресурсов от тех злоумышленников, которые попробуют такую схему провернуть», – заверил эксперт.
В этой связи руководитель аналитического центра рассказал, что главной мерой защиты является бдительность.
«Схемы не изменились со времен, когда мошенники присылали СМС-сообщения с текстом: «Мама, я попал в беду, пришли мне денег на телефон», – заверил Ульянов.
Эксперт советует связаться с человеком посредством исходящего звонка или каким-то своим способом, желательно по своему собственному дополнительному каналу связи, чтобы убедиться, что ты действительно разговариваешь со своим близким.
Ранее сообщалось о новом способе обмана. Мошенники начали обзванивать потенциальных жертв от лица техподдержки банков с предложением установить на смартфон приложение якобы для поиска уязвимостей, но на самом деле вредоносное ПО дает злоумышленникам удаленный доступ к телефону.