В России объяснили, как уберечься от мошенничества с подменой номера и голоса

Аналитик Ульянов рассказал, что мошенничество с подменой номера телефона и голоса сложно в реализации

Tекст: Александра Юдина

По его словам, существует, скорее, теоретическая возможность реализации такой схемы, так как в практическом смысле такую схему сложно реализовать, передает телеканал 360.

Ульянов пояснил, что мошенники могут использовать элементы этой схемы по отдельности, к примеру, только дипфейки. При этом осуществить подмену номера гораздо сложнее, чем это кажется в теории.

«Все крупные операторы связи подключены к системе, которая предупреждает такие вещи, поэтому подменять номер проблематично. Это не исключено вовсе, но в целом количество атак, связанных с подменой номеров, существенно снизилось благодаря подключению к этой системе», – подчеркнул он.

Ульянов заметил, что запутанная схема с подменой голоса и номера не может получить широкое распространение из-за слишком большого количества нюансов. Так, чтобы создать голос кого-то из близких жертвы, нужно понять, что это за человек, кто его родственники, созвониться с ним и пообщаться.

«Очень нетривиальная схема и довольно запутанная. Потребует серьезных ресурсов от тех злоумышленников, которые попробуют такую схему провернуть», – заверил эксперт.

В этой связи руководитель аналитического центра рассказал, что главной мерой защиты является бдительность.

«Схемы не изменились со времен, когда мошенники присылали СМС-сообщения с текстом: «Мама, я попал в беду, пришли мне денег на телефон», – заверил Ульянов.

Эксперт советует связаться с человеком посредством исходящего звонка или каким-то своим способом, желательно по своему собственному дополнительному каналу связи, чтобы убедиться, что ты действительно разговариваешь со своим близким.

Ранее сообщалось о новом способе обмана. Мошенники начали обзванивать потенциальных жертв от лица техподдержки банков с предложением установить на смартфон приложение якобы для поиска уязвимостей, но на самом деле вредоносное ПО дает злоумышленникам удаленный доступ к телефону.