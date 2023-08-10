Мошенники придумали новый способ обмана с приложением для смартфонов

ВТБ: Мошенники предлагают установить приложения для «проверки» смартфонов на уязвимость

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили эксперты, на первом этапе мошенники под видом специалистов из техподдержки банка связываются с клиентом в мессенджерах, для убедительности используется логотип банка или подпись «Техподдержка», передает ТАСС.

Клиенту сообщают, что в личном кабинете его банковского приложения якобы заметили новые подключенные устройства или мошеннические операции. Ему предлагается скачать якобы «сертифицированное приложение» банка для проверки смартфона на уязвимости. Потенциальной жертве присылается ссылка на фишинговый сайт с подробной инструкцией, объясняющей, как установить приложение. После установки злоумышленники предлагают запустить программу, сообщив «оператору» идентификационный номер, который по сути является кодом доступа. Как подчеркнули в ВТБ, после этого мошенники получают удаленный доступ к устройству, они обладают и конфиденциальной информацией и данными онлайн-банка, сразу после чего начинаются попытки похищения средств.

В банке также пояснили, что реальные сотрудники банков никогда не попросят установить на смартфон какие-либо дополнительные приложения для проверки.

Ранее мошенники начали выманивать деньги под видом работы по отслеживанию товаров.