Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.0 комментариев
Реакторную установку блока ЗАЭС решили перевести в состояние «холодный останов»
Реакторную установку четвертого блока ЗАЭС решили перевести в состояние «холодный останов»
Реакторную установку четвертого блока Запорожской АЭС решено перевести в состояние «холодный останов» после выявления неисправности трубы парогенератора.
Как уточняется в Telegram-канале станции, в ходе эксплуатации четвертого блока были выявлены признаки неплотности трубной части парогенератора № 3. Так, для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования было принято решение перевести реакторную установку блока № 4 в состояние «холодный останов».
«Холодный останов» – состояние ядерного реактора, при котором он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды и не генерирует электроэнергию.
Ранее генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что ЗАЭС находится в «абсолютно безопасном» состоянии.