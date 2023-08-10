Open Democracy: Западные инструкторы не в состоянии подготовить солдат ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские солдаты жалуются на то, что западные инструкторы в принципе не понимают, с каким противником им приходится иметь дело, они слабо подготовлены к войне с Россией «из-за разницы между натовской и внутренней войсковой подготовкой», передает РИА «Новости».

По мнению автора, НАТО может предложить украинским солдатам лишь базовый курс, поскольку западные инструкторы «мало понимают специфику всей ситуации».

Сержант украинской армии с позывным Голландец», ставший одним из героев материала, отметил, что натовские инструкторы часто приводят примеры из операций на Ближнем Востоке, что совсем не подходит для подготовки к конфликту с Российской армией.

Ранее пленный украинский солдат Юрий Романюк рассказал, что прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении.