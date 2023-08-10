Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.0 комментариев
В ВСУ пожаловались на западных инструкторов
Open Democracy: Западные инструкторы не в состоянии подготовить солдат ВСУ
У западных инструкторов нет необходимого опыта для подготовки украинских солдат, пишет обозреватель Open Democracy Изобель Кошив.
По его словам, украинские солдаты жалуются на то, что западные инструкторы в принципе не понимают, с каким противником им приходится иметь дело, они слабо подготовлены к войне с Россией «из-за разницы между натовской и внутренней войсковой подготовкой», передает РИА «Новости».
По мнению автора, НАТО может предложить украинским солдатам лишь базовый курс, поскольку западные инструкторы «мало понимают специфику всей ситуации».
Сержант украинской армии с позывным Голландец», ставший одним из героев материала, отметил, что натовские инструкторы часто приводят примеры из операций на Ближнем Востоке, что совсем не подходит для подготовки к конфликту с Российской армией.
Ранее пленный украинский солдат Юрий Романюк рассказал, что прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении.